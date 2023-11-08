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人行行長：針對高風險金融機構集中省份 制定中小銀行改革化險方案

  • 旺報即時 吳泓勳

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中國人民銀行行長潘功勝8日在2023金融街論壇年會開幕式上表示，大陸高風險金融機構數量與資產規模在金融系統占比都非常小。經過近幾年的改革化險，高風險中小銀行數量已較高峰下降一半，並針對少數高風險機構相對集中的省份正在制定實施中小銀行改革化險方案，強調人行將會同有關部門，完善金融風險監測、評估與防控體系，健全具有硬約束的金融風險早期糾正機制。

而就整體大陸經濟來看，潘功勝也看好大陸全年5％經濟增速的預期目標有望順利實現，IMF最新預測2023年大陸經濟增長5.4％，這個增速在全球大型經濟體中保持領先

觀察大陸債務表現上，潘功勝表示，大陸政府債務水準在國際上處於中游偏下水準。今年以來，金融部門已會同有關部門採取多項措施，積極支持地方政府穩妥化解債務風險。

具體包含嚴肅財經紀律，推動地方政府和融資平臺通過盤活或出售資產等方式，籌措資源償還債務。二是對於債務負擔相對較重的地區，嚴格控制新增政府投資專案。三是引導金融機構通過展期、借新還舊、置換等方式，分類施策化解存量債務風險、嚴控增量債務，並建立常態化的融資平臺金融債務監測機制。

第四點也支持地方政府通過併購重組、注入資產等方式，逐步剝離融資平台政府融資功能，轉型成為不依賴政府信用、財務自主可持續的市場化企業。

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