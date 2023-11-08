互聯網烏鎮峰會開幕 習近平：不搞網路霸權與網路軍備競賽

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2023世界互聯網大會烏鎮峰會8日舉行開幕式。大陸國家主席習近平透過視訊致詞時表示，要縮小數位鴻溝，讓互聯網發展中保障和改善民生。此外還強調要遵守網路空間國際規則，不搞網路霸權，不搞網路空間陣營對抗和軍備競賽。

本屆烏鎮峰會恰為第十年舉辦，主題為「建設包容、普惠、有韌性的數位世界—攜手構建網路空間命運共同體」。

習近平致詞時指出，當今世界變亂交織，百年變局加速演進，如何解決發展赤字、破解安全困境、加強文明互鑒，是全球共同面臨的時代課題。互聯網日益成為推動發展的新動能、維護安全的新疆域、文明互鑒的新平台，國際間要深化交流、務實合作，共同推動構建網路空間命運共同體邁向新階段。

他表示，要構建更加普惠繁榮的網路空間。深化數位領域國際交流合作，加速科技成果轉化。加快資訊化服務普及，縮小數位鴻溝，讓更多國家和民眾共享互聯網發展成果。

此外，要構建更加和平安全的網路空間。他表示，應尊重網路主權，尊重各國的互聯網發展道路和治理模式。遵守網路空間國際規則，不搞網路霸權。不搞網路空間陣營對抗和軍備競賽。深化網路安全務實合作，此外，有力打擊網路違法犯罪行為，加強資料安全和個人資訊保護等。中方願同各方攜手落實「全球人工智慧治理倡議」，促進人工智慧安全發展。