3萬元「房貸支持金」已有43萬戶成功入帳 申請只到這一天

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

國土署8日表示，「中產以下自用住宅貸款戶支持專案」截至10月底，累計有44萬4,897合格戶，且有43萬8,356合格戶已領到3萬元「房貸支持金」，總撥付金額132億元。

國土管理署統計，「中產以下自用住宅貸款戶支持專案」自6月1日開放受理申請，截至10月底已超過70萬戶申請，累計逾44萬戶為合格戶，專案將於今年12月29日下午5時停止受理申請。

國土署補充，本專案核定戶排名前五大行庫有台灣土地銀行5萬825戶、台灣銀行4萬7,370戶、合作金庫銀行2萬7,693戶、中國信託銀行2萬7,670戶及華南銀行2萬3,856戶。

壽險業則有國泰人壽8,380戶、富邦人壽2,469戶及新光人壽1,252戶；淡水一信、高雄三信、基隆一信等三家信用合作社核定數也超過千戶。此外，台南地區農會、高雄地區農會及大里區農會也有將近千戶的核定戶。

國土署表示，專案受理申請至今年12月29日下午5時止，符合資格的民眾可儘速提出申請，申請人須為自用住宅貸款的借款人，其與配偶及未成年子女符合下列資格：

一、合計僅有一筆自用性質購置住宅貸款，並須有非呆帳的貸款餘額。

二、合計持有房屋1戶以內。

三、原始核貸金額，位於台北市住宅為新台幣850萬元以內；位於其他直轄市、縣（市）住宅為新台幣700萬元以內。

四、2021年各類所得總額合計於新台幣120萬元以內。

五、上述資格認定基準日為112年2月28日。

符合申請資格的民眾，可把握機會至「中產以下自用住宅貸款戶支持專案線上申請網站」提出申請，經審查符合資格者，將可領到3萬元支持金。