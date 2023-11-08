台大寄存招生名欲成立新聞系或博士班？ 所長回應了

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媒體報導台大113學年度寄存15名招生名額，傳是為了成立新聞系或博士班進行準備，盼能在傳播教育方面與政大競爭，目前校內外說法雖眾說紛紜，不過學界多認為媒體環境不景氣，成立新聞系用處不大。台大新聞所所長洪貞玲則說，相關討論僅止於所內，還沒有上呈到院與校層級。校方態度低調，僅強調尚未接獲新聞所或社會科學院欲成立相關科系的正式申請。

台大新聞所成立於1991年，由於長年來只有所、沒有系，整體辦學結構始終不如以傳播科系見長且資源完備的政大，如今傳出台大寄存招生名額，目的在於擴充新聞系招生版圖。

對此，校內人士認為，台大多年來新聞教育「始終缺一塊」，「沒有系，外強中乾」，所以無論是想要成立學士班還是博士班，均不無可能，很明顯就是新聞所想要擴張勢力。

傳播學界則有學者透露，過去不斷聽過台大新聞所有意成立新聞系的消息，不過現在媒體環境不好，新聞系所招生情況並不理想，學生對於就讀傳播科系的興趣與熱度不如以往，再加上台大社科院並沒有很喜歡新聞所，「社會科學不太把新聞當成一份子，他們比較喜歡政治經濟社會」，不認為此時新聞所能夠開設學士或博士班，「要當好記者，本來就不一定要念研究所」。

台大新聞所所長洪貞玲回應，是否成立新聞系，目前僅止於所內討論，校、院層級都還沒有正式議案與決議。

至於外界解讀台大成立新聞系是想與政大競爭，洪貞玲笑回：「怎麼可能，政大隨便一招就上千人！」傳播領域很廣，「我們跟政大都是好朋友，不要擔心！」

台大說明，在總量控管機制下，學校透過向教育部申請名額寄存、擴增等方式，增加名額調配及使用的彈性。名額增減的主要考量為因應產業及社會發展需求人才培育、降低部分系所生師比以維持良好教學品質，也包含為未來增設系所的名額需求預做準備。

台大強調，目前教務處尚未接獲新聞所或社會科學院欲成立相關科系的正式申請。依據〈國立臺灣大學教學研究單位之增設變更合併或停辦申請及審核辦法〉第7條規定，教學研究單位之增設，應擬具計畫書經院務會議通過後始得送校審議，校級則須經3處（教務處、總務處、研發處）審查、專案審查委員會、行政會議、校務發展規劃委員會及校務會議都通過後始得送教育部申請。