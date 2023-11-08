中國央企採購美國大豆 數量創數月新高

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中國央企中儲糧集團採購美國大豆，數量約60萬公噸，創數月新高。美國大豆價格上漲又逢市場激烈競爭，出口成績欠佳，來自中國的採購，對於美國農業出口來說是及時雨。

路透社8日報導引述交易商消息指出，中儲糧集團對美採購大豆約10船，也就是約60萬公噸，將於12月至明年3月期間，從墨西哥灣沿岸、太平洋西北出口碼頭裝運；若消息獲得證實，這筆訂單將創下7月以來，中國單日大豆採購量最高紀錄。

這是美國2023年大豆海外銷量下滑後，價值最高的一筆農產品出口，「這為美國農業出口帶來了一絲希望」；因為巴西於今年的大豆、玉米出口市場主導地位較過往來得久，美國大豆價格又因船運中斷等因素上揚，使得出口成績不若過往。

交易員提到，這筆訂單是中儲糧集團系列交易中最新一筆，中儲糧集團先前一段時間大豆累計採購量約為20至25船。

報導指出，今年截至10月底，美國大豆銷往中國的銷售量較去年同期下降35%，銷往其他所有目的地銷售量年減28%；美國農業部目前估計全年出口量將年減12%。在巴西下一次收成上市前，今年12月至明年3月，美國大豆價格將較具競爭力。

上海美國商會、美國農業部合作參展第6屆中國國際進口博覽會，於會場開設美國食品與農業館，這是美國政府首次設立官方展館，由來自州政府、國家級農產品協會、農產品出口商、食品製造、食品包裝等17家參展商參與。

央視報導日前報導，中國是美國農產品第一大出口目的地，引述美國大豆出口協會執行長蘇健（Jim Sutter）意見指出，美國是全球第二大的大豆出口國，美國大豆行業願意繼續服務中國和全球市場，對於美國大豆行業來說，這次參加進博會是規模最大的代表團。