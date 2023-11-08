潘功勝：支持大陸地方政府剝離融資平台政府融資功能

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中國人民銀行行長、外匯管理局局長潘功勝8日上午在北京舉行的2023金融街論壇年會上表示，總的來看，大陸政府的債務水平在國際上處於中游偏下水平。

香港信報8日報導，潘功勝指出，今年以來，大陸金融部門已會同相關部門採取多項措施，積極支持地方政府穩妥化解債務風險。一是嚴肅財經紀律，推動地方政府和融資平台透過活化或出售資產等方式，籌措資源償還債務。

二是對於債務負擔相對較重的地區，嚴格控制新增政府投資項目。三是引導金融機構通過展期、借新還舊、置換等方式，分類施策化解存量債務風險、嚴控增量債務，並建立常態化的融資平台金融債務監測機制。必要時，人行還將對債務負擔相對較重的地區提供緊急流動性支援。

四是支持地方政府透過併購重組、注入資產等方式，逐步剝離融資平台政府融資功能，轉型成為不依賴政府信用、財務自主可持續的市場化企業。

另外，針對人民幣匯率問題，潘功勝表示，人民幣對一籃子貨幣基本穩定，對非美元貨幣有所升值，大陸堅持市場在匯率形成中起決定性作用。

同時，大陸堅決對市場順週期行為進行糾偏，堅決對擾亂市場秩序行為進行處置，堅決防範匯率超調風險，防止形成單邊一致性預期並自我強化。他強調，大陸有信心、有能力、有條件維護外匯市場的穩定運行，保持人民幣匯率在合理均衡水準上的基本穩定。