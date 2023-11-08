經濟部產業發展署發表產業升級轉型成果 推動低碳永續發展及智慧製造應用

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為協助產業立足台灣、放眼國際市場，我國產業需要不斷進步提升，實現低碳化與智慧化發展。經濟部產業發展署於7日發表為強化疫後經濟、推動一系列產業升級轉型政策至今的成果與案例。現場邀請公協會及產業界貴賓到場，分享政府政策挹注的實質成效。

經濟部產業發展署署長連錦漳表示，面臨國際淨零碳排趨勢，產業須朝低碳化、智慧化轉型因應。自今年4月起，依「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例」，同步推動協助產業轉型與升級的各項措施，包含設備更新及採購補助、專家輔導、人才培訓等。輔導措施自開辦至今，已協助2,276家業者運用雲端數位、淨零排放相關工具，提升營運效率或改善經營模式。

其中，輔導案例如位於桃園龜山工業區的翔新企業，邀請龍華科大教授團隊提出診斷建議，預期能提升生產良率、改善整體設備效率；璟鋒工業在政策協助下，實現產線設備聯網，透過智慧化的輔助裝置，有效提高生產效率。

個案補助每案上限500萬元，以大帶小的低碳化補助上限為3,000萬元、智慧化補助上限為2,000萬元。至今已補助733案、共1,450家企業而獲益。智慧化案如聯成精密工業導入智慧機器人和智慧化生產加工系統，提升產品達交率至98％，並有效提升每月產能500組以上。以大帶小則如中華汽車和正隆公司等，都是與經濟部產發署措施合作的典範。

人培再充電部分，可運用相關計畫協助產業透過在職培訓，進階實務培訓，提升企業員工在職專業能力，邁向智慧化及低碳化轉型。經濟部產發署至今已培育15,133人次，協助企業提升員工職能及工作效率，留住關鍵人才，進而強化營運韌性。

中華民國工業區廠商聯合總會賴博司理事長表示，面對淨零碳排的國家政策，工業區也面臨很大挑戰。經濟部產發署看見工業區中小企業的困難，疫後特別編列預算，提供工業區廠商全方位資源與協助，因此此次申請流程比過去更簡化，降低很多企業主的困擾；同時透過設備汰舊換新補助，可直接提升效率跟減碳效果。台灣工具機暨零組件工業同業公會副理事長戴雲錦指出，台灣工具機以出口為導向，面對歐美各國即將啟動課徵碳稅，身為國際產業要角的台灣工具機產業早已布局，今年公會推動整機廠以大帶小方式，協助供應鏈構建減碳能力與智慧製造，強化產品高值化。

中華汽車工業協理陳清棋分享自身經驗，今年響應產發署低碳化政策，開放楊梅廠區供同業觀摩，同時也帶領11家業者運用政府補助資源，成立「低碳化升級轉型計畫」團隊，減碳累計1.1萬公噸。並說明公司鏈結補助資源，帶領供應商響應淨零政策，藉由設備汰舊換新及製程、設備功能改善，以實現「中華汽車暨供應商ESG淨零碳排宣言」。正隆副總經理莊尊輝說明，公司串聯20家產業鏈夥伴，打造產業碳數據資料庫，更完成台灣首例工業用紙碳足跡盤查，致力於開創低碳綠能新紙業，帶領整體產業有效達成降低碳排、節省成本之效益，同時促進投資，帶動上下游產業鏈的發展。

經濟部產發署將於113、114年陸續開辦各類補助、輔導、人培措施，有興趣與需求業者可查詢經濟部產業競爭力發展中心：https://assist.nat.gov.tw/wSite/mp?mp=2或洽詢服務專線：0800-000-257。