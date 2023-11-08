記憶體春燕到？群聯EPS翻倍卻因「這理由」重挫7％ 外資這樣看

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記憶體近期報價強漲，威剛、群聯、南亞科、華邦電、旺宏等概念股受矚目，昨天群聯公布第3季每股獲利4.32元成績單，較第2季2.28元幾乎翻倍，但卻因法說會中透露因市場吃緊，將預付款項確保貨源，讓市場憂心支出與研發費用的增加，恐會吃掉獲利，群聯今天一度重挫7%，最低來到460元。不過里昂發布最新報告，仍給予「優於大盤」評等，目標價維持550元不變。

群聯第3季合併營收123.89億元，較前季增加23.8%，和去年同期相比減少15%；單季毛利率32.2%，和第2季32.5%接近持平；營業利益5.25億元，較前季減少26.8%，和去年同期相比減少57%；第3季營業利益率4.2%，和前一季7.2%相比減少3個百分點；稅後純益8.58億元，單季每股純益4.32元。

群聯執行長潘健成昨（11/7）在法說會中透露，由於快閃記憶體（NAND）原廠產能限縮，供給出現緊俏，為了確保貨源的穩定，群聯擬預付款給NAND供應商。

對此有分析師認為，支出和研發費用的增加，加上群聯董事會通過擬發行國內第2次無擔保轉換公司債，面額上限60億元，恐稀釋獲利，讓群聯早盤股價一度重挫7%。

儘管有人看法保守，不過外資里昂證券發布最新報告，指出群聯管理階層堅定進入汽車、資料中心等高階領域決心不變，預估2024、2025的營收分別上修成長13%、12%，每股獲利降低5%和1%，維持「優於大盤」評等，目標價550元不變。

受到最新外資報告維持目標價，群聯股價從一早重挫7%到11點30分逐漸收斂至5%左右，暫報469元，成交量則約7500張，超過昨天2200張的3倍。

萬寶投顧分析師王榮旭表示，國內指標半導體大廠提到明年多款消費性電子需求開始回溫，顯示IC設計的庫存去化即將來到尾聲，而另一個重要指標則是記憶體，受AI、HPC等產品規格提升，國內指標記憶體模組廠威剛明確表示，對第4季至明年第1季記憶體價格有相當大期望，種種跡象凸顯記憶體產業即將面臨谷底回升。

免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。