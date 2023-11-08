《電週邊》AMAX-KY新秀登場飆逾倍 撇開這因素明年可望好

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【時報記者張漢綺台北報導】AMAX-KY(6933)今天以每股96元掛牌上市，由於AMAX-KY跟各大半導體晶片廠都有合作，如果明年不缺料，AMAX-KY表示，明年有機會比今年好，今天盤中股價大漲逾倍，一度攻抵213元高價。

AMAX-KY主要業務為人工智慧高效能運算解決方案、液冷整機櫃解決方案以及高密度伺服器和存儲解決方案，在美國與大陸都有業務，過去美國與大陸佔比各約50:50，今年開始美國佔比超越大陸，約呈現60:40，受惠全球高端伺服器(AI、GPU、CPU)需求快速提升，該公司在液冷整機櫃解決方案產品比重不僅較3年前提升27%，也同步驅動獲利成長。

AMAX-KY產品大致約可分為人工智慧高效能運算解決方案、高密度伺服器和存儲解決方案、液冷整機櫃解決方案、其他等四大類，今年上半年佔比分別為47%、18%、30%以及5%。

根據調研機構TrendForce的研究指出，AI伺服器2023年出貨量將較2022年增長8%，預計2022~2026年，年複合成長率可達11.8%；Polaris Market Research研究報告也預測，全球液冷資料中心在2021年市場為18.1億美元，預期到2030年，整體產值收入可達155.6億美元，年複合成長率更是高達24%。

AMAX-KY董事長倪小菁表示，受惠於機器學習與感知技術突破，如ChatGPT、Bing…等聊天機器人及搜尋引擎等應用帶動人工智慧技術轉型需求，以及自駕車、人工智慧和邊緣運算等新應用的出現，許多雲服務提供商(CSP)及企業開始大規模投資支持人工智慧技術的各種設備，在算力需要大幅提升下，人工智慧伺服器與散熱需求將迎來市場爆發，AMAX-KY優先於市場，從2015年就專注液冷及人工智慧機櫃的開發，解決方案技術複雜層面領先於同業，而具備高附加價值及未來發展性之技術未來也將持續是公司開發產品的重點。

AMAX-KY佈局AI伺服器解決方案多年，與Nvidia有長期合作關係，並在獲選為Nvidia菁英夥伴後，正式投入液冷技術開發，日前美國祭出新AI晶片銷售禁令，Nvidia首當其衝，AMAX-KY認為，晶片禁令一定有影響，每家相關公司都會受影響，接下來要看Nvidia如何因應？有沒有其他替代產品，公司將全力配合，不過，由於公司跟全球各大半導體晶片廠都有合作，長期趨勢穩健樂觀。

AMAX-KY今年上半年稅後盈餘為1.47億元，每股盈餘為4.07元，累計前9月合併營收為45.35億元，年減11.32%；展望明年，AMAX-KY表示，如果明年不缺料，有機會比今年好。