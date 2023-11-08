中菲行前三季稅後純益8.25億元、每股賺5.86元

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貨代業者中菲行（5609）董事會今（8）日通過前三季合併財報，集團營收為158.76億元、年減52.3％，稅後純益8.25億元、年減62.1％，每股盈餘5.86元。

中菲行表示，隨歐美客戶採取大陸加一政策，區域型貨運量增加，加上大陸電商、AI供應鏈產品從亞洲到美國的空運需求出籠，集團新增數家大型跨國企業業務，致使中菲行貨運量僅較去年同期減少約一到二成，遠低於營收五成的下降幅度，因此能夠保持相當獲利，前三季毛利率17.4％，較去年同期增加3.6個百分點。

今年前三季國際經濟景氣不佳，運輸市場面臨嚴峻挑戰，中菲行表示，除了強化營業獲利能力，也慎選優質客戶，管控應收帳款，健全財務結構，9月底流動比率2.81，優於同業一般水平，9月底現金47.7億元，相較不含國外營運機構財務報表換算之兌換差額的股東權益或淨值55.3億元，呈現較佳流動性及償債能力，同時固定資產佔股東權益或淨值9.2％，呈現輕資產物流業者的靈活及彈性，負債總額佔總資產的31.9％。

中菲行繼去年底獲ISO14064-1：2018驗證，並宣示減碳目標強化綠色供應鏈，降低供應鏈碳足跡，今年起導入經國際組織Smart Freight Centre（SFC）認證的EcoTransIT World系統，計算空運、海運及陸運運輸之碳排放量，符合Global Logistics Emissions Council （GLEC）框架，並滿足GHG Protocol（企業標準）要求。