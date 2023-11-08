WirForce 2023 暢快無邊界

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亞洲LAN party型態的「WirForce2023電競嘉年華」，將於11月23～26日在圓山花博爭艷館盛大登場，最具代表性的BYOC（自攜電腦）門票開賣10分鐘內全部售罄，展現了玩家對電競活動的高度熱情。今年的盛會以「虛幻邊界」為主題，1,000多位攜帶高價電腦的DIY設備玩家，除了揮師兵陣，還將拚場設備升級競賽。

WirForce主辦單位「4Gamers（就肆電競）」創辦人暨執行長黃智仁指出，緣於超強的吸引力，本屆WirForce除了BYOC門票秒殺外，也吸引了多家國內外知名大廠進駐，包括TOYOTA、Intel、中華電信、Cooler Master 酷碼科技、麥當勞歡樂送、台灣微軟Xbox、ROG玩家共和國、德國Cherry、海韻電子、圓剛科技、SEGA、博帝、Red Bull、美光科技、17直播、Phanteks、帝均hoda、愛格升Ergotron、微醺克萊兒、Arozzi以及伯朗咖啡等，將會各自出奇制勝的為WirForce玩家推出量身訂做的活動、折扣拚場及產品展示，爭取在此群體中開出亮眼的業績。

此外，在臺北市會展產業發展基金會的支持下，WirForce2023特別邀請到日本常青樹聲優高橋洋子出席本屆盛會，現場舉辦粉絲見面會，並演唱多首經典歌曲，包括傳唱20多年、被眾多網友譽為不朽神曲、堪稱動漫界「國歌」的《新世紀福音戰士》主題曲，重現使徒來襲聲響，與現場玩家一起嗨到最高點！

細數投身電競產業10年歷程，黃智仁表示，WirForce於2014年創屆，自2016年起移師圓山花博公園爭艷館，除了交通便利、場館寬闊等優勢外，台北市會展產業發展基金會的開明作風和設身處地的為活動廠商著想的親和作為，更是WirForce決定落腳的主因。

黃智仁指出，WirForce創屆LAN party在一個一般的辦公空間舉辦，當知名度和跟隨的玩家逐漸積累增量後，他們開始洽接正式的商業展館，以因應2016年第三屆電競已然爆量的BYOC、一般觀眾和周邊業者的需求。然而，那些老字號展館經營方一聽說他們要辦「Party」，還得四天三夜不間歇、不斷電，連策展企畫書都還沒看就把他們給拒絕了。

好在失之東隅、收之桑榆，黃智仁找到了花博爭艷館，管理方會展基金會也十分理解、體諒WirForce LAN Party的特別需求，除了向北市府爭取到全國首見的讓活動舉辦單位四天三夜不間歇、保障不斷電，更主動幫他們協請管區派出所支援夜間安全巡護，以保護那些BOYC玩家不可能每日搬進搬出而不得不將之留在展館裡的逾億名貴改裝電腦。

基金會種種大器的措施，造就了WirForce開辦以來規模最大的網路連線派對活動，臺北市政府也在【電競三重奏】的活動規劃下以協辦、指導單位的身分力挺WirForce 2016。連續三年，WirForce都選在爭艷館舉辦，年平均超過100,000人共同參與，提供廠商與玩家溝通平台，結合遊戲與硬體周邊展覽、電競賽事，創造亞洲最盛大的電競盛會。

據資誠聯合會計師事務所發布的《2022～2026臺灣娛樂暨媒體業展望》中指出，台灣的電玩市場規模可觀，為全球第九、亞太區第四大市場。全台1,500萬的活躍玩家預估將帶動台灣電玩遊戲營收以 5.5% 的年複合成長率成長至 2026年的47億美元（約151億台幣），過去兩年受疫情影響，更大幅推升宅經濟與遊戲產業的發展。

黃智仁指出，參加 LAN Party期間，除了玩遊戲，還能在空檔時參與單機遊戲試玩、遊戲設備體驗、現場實體遊戲同樂、社群活動參與、觀看電競比賽、音樂會等，讓玩遊戲成為連線娛樂的終極體驗。

近些年來，LAN party已成為一種社交方式，玩家們常在閒暇時聚集在較大的公共場所玩網路遊戲和交友，以之構建自己的新型態社群。此外，大型的LAN party通常還提供參加者食宿服務，它已經變成娛樂產業，可帶動週邊關聯行業的同步興發。

大器爭艷館 造就超夯電競