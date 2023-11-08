衛福部修法擴大「三類對象」適用人工生育 最快明年初預告

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少子化是國安危機，加上國人晚婚，「大齡女子」受孕不易，對於求助人工生殖採用捐卵的需求一直存在。衛福部國健署，正在修正《人工生殖法》草案母法，研擬擴大適用對象，納入「同性」、「單身女性」、「代理孕母」等三類，同時增訂兒童權益保障，預計明年初預告，最快明年底可送行政院拍板上路。

現行《人工生殖法》中，可以施行的對象有其限制，生育權侷限於傳統異性夫妻，使得擁有能力撫養，且希望育有子女的單身女性，無法使用已保存之卵子進行人工生殖，必須進入婚姻關係，並取得其配偶同意，才能受術。

民眾黨總統參選人柯文哲昨推出最新生育政策，喊出鬆綁代孕，要將代理孕母納入《人工生殖法》的政見，引發關注。

衛福部長薛瑞元今（8）日在立法院，首度鬆口解禁代理孕母立場，強調國健署草擬中的《人工生殖法》草案會納入代理孕母選項，國健署隨後也曝光修法方向，修法版本聚焦四大面向，分別為擴大三類對象，「同性」、「單身女性」、「代理孕母」，以及關心「兒童權益」。

國健署署長吳昭軍表示，國健署過去二年半來，共召開13場專家會議，邀請相關團體及婦女、法律等領域專家討論，針對《人工生殖法》母法，共完成初擬42條基本法條，僅剩罰則待討論，本月會整理完畢。

吳昭軍表示，由於原本的適用對象，僅限傳統婚姻關係，因此同性婚姻，單身女性以及代理孕母都是原本禁止的對象，「大家都有想要的部分，也有不同反對的意見，但會異中求同。」

兒童權益部分，吳昭軍表示，生小孩攸關孩子本身，根據兒少法規定，立法應保障兒童最佳權利，「不管大人需要什麼，最後都是要生小孩，但是，小孩沒有發言權」，因此要特別關注，要有權益保障。

至於「代理孕母」部分，吳昭軍表示，法條中會要求，必須先經機構的諮詢，同時要有法律文件跟契約的訂定，來保護委託者跟受委託者雙方的權利跟義務，包括較容易出現爭議的營養費等，在契約、合約內都會明訂，衛福部也會找專家來擬定範本。

修法時程，吳朝軍表示，若按既定時程，於明年（2024年）第一季或第二季就會進行預告2個月，收集各界意見後，交給專家會議確認，且送性平委員會審查後，最快明年底送行政院，只要行政院同意很快，年底就有望上路。