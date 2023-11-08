歐盟英國發現瘦瘦筆偽藥 食藥署：無中文標示勿用

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歐盟與英國近期發現俗稱瘦瘦筆的Ozempic注射筆偽藥。食藥署今天提醒，台灣雖有相同英文品名的藥品許可證，若外包裝無中文標示及許可證字號，即屬未經核准藥物，使用恐傷身。

一般俗稱的「瘦瘦筆」是指含腸泌素用藥，衛生福利部食品藥物管理署目前共核准4款，均為處方用藥，分別是每週使用的「易週糖（Trulicity）」、「胰妥讚（Ozempic）」，與每天使用的「善纖達（Saxenda）」、「胰妥善（Victoza）」。

食藥署藥品組簡任技正楊博文曾說，現在僅核准「善纖達（Saxenda）」可用於減重，其他3款則屬於適應症外使用，臨床上若符合原則，開藥不一定違規。

歐盟與英國近期發現Ozempic注射筆偽藥事件，食藥署副署長陳惠芳今天在例行記者會中說明，偽藥外包裝使用德文，且顏色與原廠也不同，屬於偽品，因此通報歐盟與英國境內注意。

陳惠芳表示，在台灣有與Ozempic相同英文品名的藥品許可證，但若外包裝沒有中文標示及台灣許可證號，就屬未經核准藥品，療效及安全性未經確認，使用後可能對身體產生危害，請民眾不要自行從國外，或是網路等其他通路商購買。

部分不肖業者會透過網路社群吸引消費者上門，楊博文補充，主要有2種型態，首先是偽裝成合法的台灣網站，甚至聲稱核准許可字號，「就算網址寫了『.TW』也不一定是台灣網站」，千萬不要相信。

另1種則是在臉書（Facebook）等社群，以合法藥商或藥局名義廣告，提供可能是境外網站的購買連結，誤導消費者下單，不小心就觸犯藥事法，輸入未經核准的藥品，可處10年以下有期徒刑，得併科新台幣1億元以下罰金。

此外，楊博文說明，定期與網路電商包括露天、蝦皮等召開會議，目前管理機制有2部分，首先是產品上架前的頁面會提醒賣家，確認藥品在內等產品不可隨意在網路販售，再來是定期與蝦皮等溝通，針對特定關鍵字如壯陽藥等常見違規產品，應主動下架。