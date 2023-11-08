高力國際總座劉學龍：3年成立3大部門正面迎戰市場

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高力國際董事總經理劉學龍今（8）日表示，「把壓力＂stressed＂倒過來寫就是甜點＂desserts＂！」儘管房市近年轉弱，房市挑戰將到，但高力國際在短短3年內，積極成立3大部門，正面迎戰市場，衝刺明年再成長。今天高力國際也宣布，劉學龍拔得頭籌，榮獲台灣第一位取得Unstoppable Accelerator大獎的頭銜，展現他在各方面前瞻性的運籌帷幄及領先群雄佳績。

劉學龍表示，近年房地產買氣轉弱，甚至各項交易統計數據都出現大幅下滑，導致部分業者開始保守看待後市，認為房市挑戰將至，不過，每一次的挑戰其實都是機會的偽裝，只要能夠抓住機會，就能保有領先地位。

劉學龍表示，他以自身經驗為例，2008年爆發金融海嘯，當時他僅就任高力國際一年多時間，便碰上最嚴峻的考驗，尤其爆發不少企業貸款面臨問題，甚至新案出現大量滯銷情況，他透過優化資源分配跟簡化營運等兩大原則，讓高力國際在國際金融海嘯中穩定向前行。

至於，目前近幾年房市難題，劉學龍不像其他業者，普遍保守看待後市，反而逆風加速，在3年內，密集設立3大部門，包括2021年成立專案工程管理服務部、2022年業主代表服務部，以及2023年ESG策略服務部。

劉學龍指出，樂觀積極是這一行業的必備條件，因此，透過季報發布會，參與各式論壇、扶輪社、皇家特許測量師學會、ICSC國際購物中心協會等主要協會，甚至與不動產同業公會保持良好關係，就是為了不斷的曝光高力國際這個品牌。

而且高力國際團隊面對挑戰時都有堅強的毅力追求新的機會和克服障礙，甚至會更加團結，即使在困難時期，也總抱持著一線希望，畢竟把壓力「stressed」倒過來寫就是甜點「desserts」。把壓力倒過來就是甜點。

要如何培養自身堅毅的精神，劉學龍則回應，「透過積極參與社區服務及公益活動及不斷運動所積累的精神與意志讓自己得以惜福及積極面對各種挑戰」，像是他曾經騎自行車環島1,100公里，以及攀登海拔3,952公尺玉山，不斷的突破、挑戰運動上的極限，久而久之該精神也會應用在工作上，讓自己更勇於面對及突破。

劉學龍強調，高力國際台灣分公司擁有312位專業知識充足、經驗充沛的服務團隊，為協助客戶迎戰未來永續營運、創造新價值，整合「智慧、韌性、低碳」多元服務，廣納專業人才壯大管理顧問服務量能，包括負責領導企業客戶服務和業主代表服務的資深執行董事陳頌民（Man Chan），以及ESG策略服務部的董事宋哲維（Wes Song），規劃完善資產生命週期，從減碳藍圖、跨資產運營、綠色建築到投資未來價值等，打造前瞻轉型與永續發展藍圖，協同客戶在行動中找到前進的方向。