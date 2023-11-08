「瘦瘦筆」偽藥流入歐洲市面 食藥署：網購藥品恐觸法最高關10年

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近期歐盟及英國發現，俗稱「瘦瘦筆」的Ozempic注射筆在市面上出現偽藥。食藥署今天指出，該款偽藥以德文標示，顏色也和原廠不同，且「瘦瘦筆」需經醫師處方使用，提醒民眾勿在網路購買來路不明的藥品，不僅影響健康，還可能違反《藥事法》規定，最高處10年以下有期徒刑。

坊間俗稱「瘦瘦筆」是指含腸泌素用藥。食藥署副署長陳惠芳指出，近期歐盟和英國發現Ozempic注射筆偽藥，以德文標示，顏色也和原廠不同，經通報確認為偽藥。食藥署已於10月24日在「食品藥物消費者專區」發布相關訊息，提醒民眾注意。

食藥署目前共核准4款腸泌素用藥，包括「易週糖」（Trulicity）、「胰妥讚」（Ozempic）、「善纖達」（Saxenda）和「胰妥善」（Victoza），皆為處方用藥，需經醫師開立使用。陳惠芳表示，若藥品沒有中文標示和許可證字號，就是未經我國核准藥品，請民眾勿自行從國外、網路或其他通路商購買，以免使用後產生危害。

食藥署藥品組簡任技正楊博文指出，不肖業者會擷取合法藥品資訊或以合法藥商網站做連結，讓民眾誤以為是合法途徑而購買；即便該網址結尾為「.tw」也不一定是台灣網站，請民眾切勿輕信，以免違反《藥事法》規定。

根據《藥事法》第82條規定，輸入未經我國核准之藥品，可處10年以下有期徒刑，得併科1億元以下罰金。楊博文指出，很多違規情形都是讓消費者以為是合法台灣網站，民眾下單後卻從海外進口，海關將一律移送檢調偵辦。

另針對網路非法賣藥行為，食藥署與電商平台定期開會，針對經常違規的產品設定關鍵字並主動下架。針對網路賣家以其他關鍵字規避查緝的行為，楊博文指出，由於單靠網頁資訊難以認定是否違規，會由衛生局協助購買這些產品來釐清。