潭子罕見高規建案創區域新標竿

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

「寶璽機構」旗下的「睿嚮建設」，初試啼聲的新作「睿嚮大涵」選在潭子弘富重劃區推出，該案施工、規劃團隊皆由寶璽原班團隊操刀，以遠超該區域其他建案的規畫、以極具特色的建築風格與穩健品質提升了潭子的建築美學及視野。

台中豪宅創始者寶璽機構是最早將國際建築設計團隊導入建案的品牌，寶璽位於七期市政中心的「寶璽睿觀」是第一個邀請日本Nikken國際團隊打造出中台灣首見的制震建築，在業界掀起制震熱潮；五期百坪地標「寶璽高第」第一個採用隔柵複牆的外觀設計，不斷以創新超前的思維引領台中建築風貌，屢屢成為業界矚目焦點。位於府會園道的「寶璽天睿」也定義出台中頂級豪宅美學新高度。

「睿嚮建設」有別於寶璽主推大坪數超豪宅產品，主要規劃50坪以下的精緻住宅，而施工營造皆由寶璽營建團隊的「寶廣營造」負責施作，其不僅累積30年豪宅、超豪宅的經驗，更擁有與國際接軌的營建實力，因此睿嚮建設也迅速地獲取了消費者的信賴，堅強的品牌實力對於銷售自然有顯著的加乘效果。

「睿嚮大涵」同樣秉持寶璽一貫的建築理念「蓋好房子給喜愛好生活的人」，座落弘文中學首排，並鄰4800坪自然公園，且基地三面臨路，一樓大退縮規劃全綠化環帶庭園，建蔽率僅有28%，更規劃零店面精品寓所，使住戶享有完整的綠廊街廓。

另外，該案採用包括榮獲日本JIS-F 4顆星最高等級認證的PANASONIC系統廚具，TOTO全自動免治馬桶、社區進水採用德國BWT過濾系統等遠超同級產品的標配內容，特別值得一提的是，包括鋼筋、水泥、冷熱給水管、排水管等原料皆採用股票上市公司的台灣一級優良大廠，且同個案子各項原料也都會選用一樣的品牌以確保品質穩定，如此陣仗與寶璽的品牌信譽讓消費者對此案充滿信心。

室內空間除了戶戶皆邊間且雙面採光，客廳更採用豪宅產品中也相當罕見的「全景式玻璃落地窗」，兼具視野及採光，客餐空間以當代設計風格，創造連貫性的完整空間尺度，除了有雙衛浴的規劃，浴室開窗設計更可保有通風乾爽的衛浴空間，創造難再複製的純住宅品質。

另外，「睿嚮大涵」堅持設定較高的自備款，以篩選過濾投資客，希望購買此案的客群，皆是以自住需求為考量的均質客戶，亦可大幅降低遇上裝修期與仲介帶看的干擾，維護整體社區居住品質與價值。

「睿嚮大涵」銷售已近8成，陸續有實登揭露，目前已累積55筆實登揭露，均價約37萬，最高價則出現在15樓，總面積48.56坪，以總價1803萬元成交，扣除車位後每坪單價40.3萬元，成為潭子區首個登上4字頭的住宅案。

根據內政部實價登錄最新資料顯示，近年建設、產業利多不斷的潭子區112年1-10月共有76筆預售實價揭露，平均成交單價已站上35.9萬元，相比109年同期均價23.82萬元，短短3年已有超越5成的漲幅，除了睿嚮、包括久樘等其他建商亦陸續插旗搶進，顯見潭子已成為北台中的房市熱區。

其中，被喻為城市花園、低容積低密度的潭子新聚落「弘富重劃區」為目前潭子區裡最大的重劃區，是整個潭子區甚至是中台灣都罕見的寧靜優質住宅特區，重劃區內的土地使用分區也非常單純，大部分僅有住宅區與公設用地，前臨綠空廊道，後迎潭雅神綠園道，為弘文中學文教區首排，環境單純，擁有雙商圈與雙車站機能優勢；交通、民生與休閒需求一應具全，適合重視機能、休閒，與生活品質的高端自住客群。

除了學校、綠地之外，九成以上的土地容積率僅有180%，區域每一棟建築均保留大量綠帶，每有新案推出皆受到市場高度關注與銷售佳績，近期國4延伸至潭子74號道開通後，更為此區挹注強勁撐盤動能，透過福貴路聯絡道，5分鐘即可直上潭子匝道，包括神岡、豐原、北屯、大雅、西屯等行政區皆10～20分鐘車程內可到達。