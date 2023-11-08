發展中國家拖欠大陸債務逾上兆美元 路透：中國成世界最大官方收債人

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據美國之音引述路透報導，最新數據顯示，發展中國家從中國大陸獲得的貸款總金額不會低於1.1兆美元。中國大陸20多年來發放的數以萬計貸款中有一半以上已經到期，而許多借貸國此時卻遭遇財務困難，面臨巨大的還債壓力，中國大陸變成世界最大的官方收債人。

發佈這些數據的是美國維吉尼亞州著名的威廉＆瑪麗大學研究實驗室AidData。該實驗室收集了中國大陸在二十多年中向165個國家的2.1萬個項目提供的1.1兆至1.5兆美元之間的貸款。

路透說，這可能是目前關於中國向國外發放貸款情況的最全面的一項研究。

報告說，中國放貸高峰發生在2016年，放貸總金額接近1500億美元。新冠病毒大流疫爆發後有所回落，2020年跌破了1000億美元。在接受中國貸款的發展中國家中，目前遭遇財政困難的國家佔比高達近80％。

多年來，中國大陸向許多貧窮國家的基礎設施項目提供貸款，這種做法在中國大陸領導人習近平任內被納入了「一帶一路倡議」。這個向發展中國家輸出中國大陸過剩產能的龐大項目已推行十年。

中國大陸的貸款基本上都流向了修建道路、機場、鐵路和電廠項目，覆蓋了拉丁美洲和東南亞等廣大地區，這在某種程度上推動了相關國家的經濟增長，也拉近了這些國家的政府與北京的關係，使中國大陸成為世界最大的債權國。

但是，中國大陸的做法也引起了國際社會的廣泛批評，他們稱北京這種不顧舉債方還債能力的放貸是一種不負責任的做法，使一些發展中國家陷入了債務陷阱。

報導稱，斯里蘭卡是中國大陸債務陷阱受害者中的一個典型例子。該國政府因無法償還中國大陸的巨額債務而破產，並將其港口出租給中國大陸進行抵債。尚比亞、衣索比亞、迦納等非洲國家都在不同程度上拖欠了大量中國大陸債務而無力償還，目前只能夠等待中國大陸對它們進行債務減免。

AidData的數據顯示，目前有55％的國家正處於還債期。而就在這個時候，全球金融行業情況惡化，利率升高，很多國家的貨幣貶值，經濟增長放緩，出現了許多新的困難。

美國有線電視新聞網CNN引用AidData實驗室負責人、報告作者布拉德·帕克斯（Brad Parks）的話說，許多貸款是在2013年一帶一路推出初期發放的，有5至7年的寬限期，在新冠病毒大流疫期間又增加了2年的寬限期。

「現在，情況不同了」，帕克斯說，「在過去十幾年中，中國是世界上最大的官方債權人，而現在我們正處在一個關鍵點，中國實際上變成了世界最大的官方收債人。」

AidData的報告說，中國人民銀行和國家外匯管理局在2021年發放的貸款中超過一半都是救助性貸款，「北京正在扮演一個陌生且令人不安的角色—作為世界最大的官方收債人。」

AidData的數據庫包括了中國大陸政府和國有銀行在2000年至2021年之間向低收入和中等收入的國家公共和私營部門借款人提供的1.34兆美元貸款和撥款承諾。截至到2021年，這些發展中國家的借款人欠中國貸款發放機構的總金額在1.1兆至1.5兆美元之間。