韓正：中美高層接觸 提升國際對兩國關係改善正面預期

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大陸國家副主席韓正8日出席在新加坡舉行的第六屆創新經濟論壇開幕式並發表主旨演講。他表示，最近中美之間展開的一些重要高層接觸，提升了國際社會對未來中美關係改善的正面預期。中方始終按照大陸國家主席習近平提出的相互尊重、和平共處、合作共贏3原則看待和處理中美關係。願與美方加強各層次的溝通、對話，推進互利合作，妥善管控分歧，合力應對全球性挑戰。

根據新華社引述韓正指出，面對世界之變、時代之變、歷史之變，習近平提出構建人類命運共同體的重大理念，並推動共建「一帶一路」進入高品質發展的新階段，為世界貢獻「中國方案」。

韓正提出三點倡議：第一是堅持以開放促合作。中國始終是經濟全球化的支持者、參與者、受益者。經過45年改革開放，中國經濟已與世界經濟深度融合，將堅定不移地推進高水準對外開放，願提供更多市場機遇、投資機遇，與各國企業共用中國制度型開放紅利。

第二是堅持以創新謀動力。創新是經濟加快復甦、穩步向前的動力源泉。中國將與各國加強創新成果共用，共同應對氣候變化挑戰，為世界經濟增長注入新動能。第三是堅持以和平促發展，各國安全相互關聯、彼此影響，中國式現代化是走和平發展道路的現代化，願與世界各國一道，共同維護世界和平與安全，共謀各國發展與繁榮。