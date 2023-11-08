歐洲車企EV轉型遇困 日媒曝：向大陸廠商求解

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歐洲大型車企2023年1至9月的財報日前已全部公布，純電動汽車（EV）的銷量雖同比增長63％，高於世界平均水準（同比增長33％），但銷售額擴大而利潤縮小的企業很多。日媒指出，伴隨著向成本比引擎車高的EV轉型，歐洲車企苦於成長之痛，紛紛與具成本競爭力的大陸廠商進行合作。

日經中文網報導，福斯汽車1至9月的EV世界銷量同比增長45％至53萬1500輛，而銷售額營業利潤率卻由8.4％降到6.9％。就連EV銷量1至9月同比增長82％的德國賓士集團乘用車部門的利潤率為13.6％，也下降了1.3個百分點。福斯財務長（CFO）安特利茨抱有危機感地説，「可以説業績堅挺，但收益性達不到目標，無法滿意」。

報導指，其背景是EV製造成本居高不下。除了開發投資外，電動零組件採購費也增加，成本被認為達到引擎車的1.5倍。歐洲大型車企大多將占成本4成的車載電池外包。與也是電池廠商的比亞迪（BYD）、推進自主生產的美國特斯拉的成本競爭力差距沒有得到彌補。

而在占EV銷量2／3的中國大陸市場，企業面臨的困境尤其嚴重。賓士財務長表示，「價格競爭激烈，首次經歷如此嚴峻的市場環境」，歐洲大型汽車企業不得不在補貼之外進一步降價10％左右。

在這種情況下，甚至出現了依賴中國大陸汽車廠商的歐洲大型車企。歐洲車企斯特蘭蒂斯（Stellantis）10月26日發布消息稱，將收購大陸EV新興企業浙江零跑科技約20％的股權。一直批評陸產EV享受補貼的斯特蘭蒂斯執行長塔瓦雷斯稱，大陸車廠的成本競爭力比我們高30％，必須合作以提高盈利能力。

福斯汽車也已決定向中國大陸的小鵬汽車出資，將利用小鵬的EV底盤，於2026年推出兩款EV新車型。此外，大眾還取得大陸大型車載電池企業「國軒高科」26％的股權，目的在於降低電池成本。德國BMW於2022年也提高了大陸合資企業的出資比例，今年1至9月的EV銷量同比增長93％，利潤增加。