勞保老年給付「按月領」享5大好處 「提早領」90萬差額要追20年

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【旺得富理財網 王順泉】勞保老年給付分為一次領與按月領，據勞保局統計，去年領取「老年一次金」與「一次請領老年給付」的退休勞工有8萬多人，而按月領取「老年年金」者達159.7萬人。選擇按月領年金佔比超過95％，選擇一次領者僅約4.7％，顯示絕大多數退休勞工，都是按月領取老年年金。

勞保老年年金法定請領年齡逐年提高，106年以前60歲即可領，107年提高為61歲，109年提高為62歲，111年為63歲，113年（明年）提高至64歲，115年以後為65歲。

據勞保局統計，2022年底平均請領年齡為61.28歲，平均投保年資為29.46年，顯示勞工有提早退休的傾向。

從以上2項統計來看，我國勞工對於勞保老年給付，以「按月領、提早領」佔大多數，其實這也是民眾精打細算的結果。

對於「按月領」，勞保局官網向民眾宣導領取老年年金的5大好處：

1.按月領取，既安全又有保障，可避免一次給付所可能遭遇的風險。

2.給付沒有年資上限，保愈久領愈多，活到老領到老。

3.可依照勞工個人的退休規劃選擇展延年金或減給年金。

4.當消費者物價指數累計成長率達5％時，年金金額也會隨同調整。

5.如果在領取老年年金期間死亡，其遺屬還可請領「遺屬年金」。

至於「提早領」，如果未達法定年齡就請領，金額會打折，每提前1年減領4％，最多可提前5年，減領20％。反之，若延後領，金額會增加，每延1年增領4％，最多延後5年，增領20％。

以勞工平均請領金額約1.88萬元來看，提前5年領打8折，每月只能領到1.5萬元，但提前的這5年裡，會有90萬元先落袋。

如果沒有提早領，雖然每月可領到1.88萬元，比提早領的1.5萬多了3,800元，但提早領的人先拿了90萬，正常領需要約20年才能追平這個差額。