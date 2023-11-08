世界先進臉綠 法人因「這點」續挺

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【時報記者林資傑台北報導】晶圓代工廠世界先進(5347)看淡2023年第四季營運，拖累股價今（8）日開低挫跌5.78％至68.5元，早盤跌幅近4％。不過，公司維持股利穩定成長政策，計畫動用保留盈餘維持配息4.5元，投顧法人據此認為逾5％殖利率將使下檔有保護，調升評等至「區間操作」。

世界先進2023年第三季合併營收105.57億元，季增7.13％、年減20.79％，為近1年高。惟營業利益16.64億元，季減7.8％、年減達62.55％，毛利率26.52％、營益率15.77％均探近43季低。稅後淨利16.23億元、年減18.63％、年減57.54％，每股盈餘0.99元。

累計世界先進前三季合併營收285.98億元、年減32.1％，創同期第三高。營業利益48.35億元、年減達68.48％，為近6年同期低，毛利率28.74％、營益率16.91％雙創近11年同期低。稅後淨利49.82億元、年減達61.08％、仍創同期第三高，每股盈餘3.04元。

展望後市，由於客戶需求下降、備貨需求保守，世界先進預期2023年第四季晶圓出貨量將季減8～10％、平均售價季減0～2％，稼動率降至55～60％，使毛利率降至22～24％，今年資本支出則進一步下修至約90億元。全年產能維持年增6～7％、達335.2萬片不變。

世界先進表示，公司持續評估12吋晶圓廠擴產可行性及地點等因素，目前尚無定論，由於建廠成本高，不排除會與客戶合建。而隨著客戶庫存恢復正常水位，世界先進預期8吋晶圓明年市況將優於今年，但能見度還不高，對此將抱持審慎樂觀看待。

投顧法人認為，世界先進第四季展望低於其他同業，主因8吋價格受中國大陸競爭較激烈，營運承壓較高，不過，上游大部分客戶庫存調整接近尾聲，且公司計畫動用保留盈餘維持配息4.5元水準，殖利率逾5％，故將評等自「中立」調升至「區間操作」、目標價79元。

另一家投顧法人亦認為，世界先進的電視、PC、NB客戶庫存已調節至健康水準，僅車用及工業用仍在調整中。由於基本面仍處低檔，僅能以高殖利率視之，以維持配息4.5元估算，一旦股價低於70元殖利率便達6.4％、下檔有保護，故維持「買進」評等、目標價自90元調降至80元。