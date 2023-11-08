低碳永續城市傑出貢獻獎 東海大學盼成為臺中市卓越示範場域

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東海大學推動環境永續有成，蟬聯「臺中市低碳永續城市傑出貢獻獎」，臺中市市府以「女媧補天」譬擬，給予高度肯定。

臺中市政府於(6)日舉辦臺中市低碳永續城市傑出貢獻獎頒獎典禮暨成果發表，東海大學今年度再以「東海的淨零之路－永續運營的創新示範場域」主題，榮獲2023年「第五屆永續城市傑出貢獻獎」，已是四度蟬聯殊榮，肯定東海大學在環境永續發展上的貢獻及落實扎根。臺中市府祕書長黃崇典指出，此次獲獎為12處單位及2位個人，是節能減碳的典範，希望透過現場成果分享，共同交流、打造臺中市成為淨零碳排與幸福城市，此次也特別以「女媧補天」的獎座表揚，象徵藉由大家的付出填補破損的大氣層，並肯定得獎者為永續城市所盡的心力。

東海大學永續發展辦公室主任陳鶴文表示，東海一直以來持續進行校園永續政策與行動，包括校園節能減碳、氣候變遷因應、潔淨/再生能源發展、水資源管理以及環教永續推廣等，長期累積人才培育，並透過校園場域實作驗證，打造智慧碳中和示範園區，盼與各界廠商合作作為企業示範場，也期望成為臺中市重要的示範場域，一同看見低碳的未來。

主任陳鶴文指出，東海大學永續運營的創新示範場域作為學生與種子教師的學習和示範場域，培育永續的種子志工，以公民行動推廣環境教育，落實綠色校園與智慧校園之淨零碳排目標，並有效複製和拓展因應解方與策略至其他機關或場域，配合臺中市政府「韌性城市」目標，協助打造永續韌性的宜居城市，共同建立永續低碳校園與城市，期盼創造更大的社會價值、引領後續政策的推動，發揮最大的社會影響力。