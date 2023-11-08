iPhone化身機車鑰匙秒解鎖 30萬車主受惠

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民眾出門除了帶手機和錢包，也不能忘記鑰匙。現在手機也可整合數位鑰匙，蘋果公司（Apple）與機車品牌Gogoro今天宣布推出新功能，在蘋果「錢包」App加入數位鑰匙，能讓iPhone或Apple Watch化身機車NFC鑰匙，輕觸車身即可解鎖，預計30萬車主受惠。

Gogoro車主可將數位鑰匙分享給多達5個iCloud帳號，並隨時停止共享或刪除鑰匙。在未來數個月內，Gogoro將支援蘋果「尋找（Find My）」功能，開啟iOS「尋找」App，就能透過全球蘋果裝置的訊號網路，隨時掌握車輛位置。

蘋果「錢包」App支援加入信用卡、疫苗卡、門票等數位卡片，在美國甚至能存放數位駕照；蘋果錢包也陸續支援汽車鑰匙、門禁鑰匙、學生證、員工證、旅館房卡等。

Gogoro是全球第一個支援蘋果數位鑰匙的二輪品牌，適用於2019年後生產、使用iQ System智慧鑰匙卡解鎖的Gogoro車款，無論一手或二手用戶都能免費升級，預計受惠車主多達30萬人。

蘋果錢包機車鑰匙預設啟用「快速模式」，無須喚醒或解鎖手機，只要靠近車身感應觸即可馬上解鎖或鎖定車輛。即使iPhone電力不足，約5小時內仍可使用蘋果錢包機車鑰匙開啟或關閉車輛。

需要注意的是，Gogoro的蘋果錢包機車鑰匙僅適用於iPhone XS以後的機種、搭載iOS 17以上系統，以及Apple Watch Series 4以後的機型、搭載watchOS 10以上系統軟體。