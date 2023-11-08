momo富邦媒「中區物流中心」8日在彰化和美動土 預定2027年完工

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台灣線上零售業龍頭富邦媒（8454）加速完整短鏈物流布局拼圖，砸下76億元，建置約3.9萬坪的momo「中區物流中心」，8日舉行新建工程動土典禮，由momo總經理谷元宏，及彰化縣長王惠美等人持鏟動土，momo「中區物流中心」預定2027年完工後，與「北區物流中心」及預計明年第一季啟用的「南區儲配運輸物流中心」，建構完整momo全台短鏈布局。

momo「中區物流中心」總基地面積為9,800坪，樓層規劃為地上8層、地下2層，樓地板面積約達3.9萬坪；預計每日吞吐量25萬件、商品存量540萬件，總投資金額約76億元。

富邦媒體科技公司總經理谷元宏表示，momo從一個小型電商，到現在全台最大電商龍頭，從沒有倉庫，到擁有北區物流中心、南區物流中心正在興建中，只剩中區還沒有物流中心，為了完成全島物流中心的拼圖，希望在中部尋找一塊適合建大型物流中心的土地，感謝彰化縣府協助在彰化和美找到適合的土地。

彰化和美不論是交通、地理位置，及土地面積夠大且方正，都適合興建大型物流中心，中區物流中心完工後，將約3.9萬坪，將是規模最大的物流中心，更擁有最先進的自動化物流設備，相信一定能提高中部的電商服務，造福中部的消費者，並帶動地方就業及經濟繁榮，達成雙贏。

此座物流中心落座於彰化縣和美鎮，為配合國家政策，由經濟部督導的BOO大型物流中心自有營運興建案，依自動化物流中心建置並納入綠色建築概念。

動土典禮的來賓，還包括彰化縣長王惠美、經濟部商業發展署長蘇文玲、潘冀聯合建築師事務所主持人黃種財、利晉工程董事長黃裕隆、總經理郭敏川等代表，一同出席開工儀式。

王惠美表示，歡迎momo富邦媒，首選彰化來投資，公司投資眼光精準，看見未來的發展性，一是彰化位處山海線交會處，選在彰化鄰近國3和美交通道，交通極為方便；二是有百萬人口的大縣的消費力；三是彰化人非常純樸勤奮，且有大量的勞動力，momo富邦媒將投資約76億元，將提供有550餘個工作機會。

未來縣府勞工處將積極優先媒合縣籍優秀人才，也期待未來將會提供更好更快的物流量與營收業績量，創造多贏。另外，以網路電商的購物熱絡，此處倉儲期待未來很快滿載，未來如後續要擴充倉儲，田中高鐵站園區也是個不錯的選擇，縣府積極努力招商，成立單一服務窗口，快速為企業服務，歡迎海內外企業來彰化投資。

王惠美強調，mono富邦媒是全台最大的電商品牌平台，服務也非常好，投資眼光獨到精準，看準彰化未來的發展性，首選來彰化投資。

王惠美還說，近年來，多家大廠來彰化投資，包括合晶科技投資逾34億元、矽品精密預計投資逾800億元，及台塑尖端能源科技公司投資160餘億元，縣府均積極努力招商，歡迎廠商來彰化投資。

蘇文玲指出，和美物流中心是momo與經濟部合作推動的第三座，是面積最大、最先進的一座。momo近年積極推動網路綠色消費，相信這座物流中心，也會結合綠色建築規劃設計，不僅讓中部民眾能夠更快的取得商品，也能夠成為物流中心的標竿。

蘇文玲感謝縣長王惠美率領的縣府團隊與和美鎮公所團隊，在辦理公聽會時全程參與，並全力支持，讓她印象深刻，也顯示出彰化民眾對於此座物流中心的期待，期望物流中心完工後，不僅帶動地方經濟，增加就業機會，更能帶動全台電商產業的蓬勃發展。

momo「中區物流中心」以兼併高度智慧化與永續環保性的物流中心為建置目標，計畫導入多項成熟自動化設備，包含棧板式自動倉儲存取系統、自動導引車，及IPACK高度可調式自動成箱系統等，以提升整體倉儲作業效率。

同時納入「綠建築」設計概念，除建置太陽能光電設備產生綠能發電效益外，廠區鋼構與室內裝修皆採用綠色環保建材，並設置LED照明設備及雨水循環系統，達到節電節水效果，讓倉儲營運與環境永續並道而行。

momo「中區物流中心」預定2027年完工，並加入物流服務陣容，偕同「北區物流中心」，及預計明年第一季啟用的「南區儲配運輸物流中心」運作，加上主倉及全台持續布局的衛星倉，可落實提升客戶服務品質的承諾。

momo「中區物流中心」的建置，除為全台短鏈物流的重要拼圖，也有助於帶動中台灣物流產業鏈發展提升，及增加在地就業機會與人才培育，包含該案預計提供約550名職缺。其中50％職缺將優先聘用設籍於彰化縣的居民。

momo亦將積極開發培植在地供應商與配送商，創造更多合作機會，並引入人流活絡當地商圈，藉以促進當地經濟發展、產業轉型升級。