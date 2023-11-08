世代永續・魅力護溪 東海大學攜手富邦人壽推動水環境教育

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長期關注環境永續議題的富邦人壽與東海大學一同推動「愛水偵查讚×東海樂油遊」計畫，以「世代永續・魅力護溪水環境教育」為題，結合企業ESG的力量，共同推動大學USR的環境永續專案，產業界與學術界一同深耕在地，共同推動水環境保護觀念再往前。

環境教育與企業參與共同守護東大溪與筏子溪流域

東海大學積極關注東大溪與筏子溪流域環境的行動，藉由臺中市政府水利局建置並落實推動環境教育之水文化暨環境教育館，開啟一系列生態親水環境教育活動。舉辦了體驗工作坊、培訓課程、淨溪活動、導覽解說、高齡服務等活動，透過活動提供豐富的科普知識和趣味性十足的體驗，讓參與者更加了解水文化與生態現況，達到環境保育的目標。

富邦人壽表示，企業積極落實永續經營理念，並率全台企業之先，攜手荒野保護協會進行河川廢棄物調查，更與東海大學合作，共同關心東大溪與筏子溪之河川生態維護及環境保育教育，推廣守護環境的議題。除了企業同仁參與外，也邀請大學師生、孩童、社區大學、民間團體、及在地民眾一起響應加入，同心守護環境，實踐環境永續發展。

產學合作與多世代參與，推動環境保育與跨領域知識傳遞

富邦人壽與東海大學以產學合作的方式推動守護環境議題，透過校園入班、大學生人才培育，及樂齡親子的社區推廣活動，在攀樹課學習樹冠層生態視野、親子水科學、淨溪製皂與植物採集等實地體驗、親身參與中，將豐富且專業的生態科學知識傳遞給參與者，並引領參與者反思自然生態與人們的關係，也藉此落實環境永續教育。除此之外，富邦人壽也透過課程分享金融保險知識，讓參與者得以藉由課程瞭解自然生態知識外，也認識不同的領域專業。

東海大學表示，實踐環境永續發展，不分年齡也不分你我，東海大學與富邦人壽合作辦理多場體驗工作坊向各年齡層推廣環境保育理念，藉由體驗活動深化溪流域與植物相關知識，並提升環境永續意識，強化人們與大自然的連結，感受自然生態的多變與魅力。