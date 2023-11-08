桃園八德社宅辦徵才 20家廠商、釋800職缺

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桃園市政府就業職訓服務處為協助市民朋友順利求職，11月14日首度在八德3號社宅辦理徵才活動，邀請20家廠商，超過800個工作職缺，包括台灣松下電材、晶碩光學、全家便利商店、中祥食品、和德昌(麥當勞)、微笑單車等知名企業參與，現場更釋出各類工程師、技術員、管理師、見習襄理、資訊助理、儲備店經理、警衛保全員、清潔員、門市人員等多元職缺，提供八德區待業及轉業民眾有更多工作機會選擇。

為協助求職民眾順利就業，就服處於活動現場提供「青年安薪就業讚」及「中高齡及高齡勞動力再運用獎勵」等多種方案諮詢及登記，若為設籍本市未滿30歲高中(職)之畢業青年，同時參與就服處「青年安薪就業讚」方案，受僱滿6個月最高可再領21,000元。

若年滿50歲，符合退休資格或已離開勞動力市場之中高齡及高齡者，即符合「中高齡及高齡勞動力再運用獎勵」方案資格，經本市就業中心、就業服務臺推介就業滿90日，即補助每人1萬元就業獎勵金，鼓勵退休勞工重返就業市場，促進中高齡及高齡勞動力再運用，持續就業、貢獻所長。

除了參與現場徵才活動，有求職需求的市民朋友，亦可就近洽詢本市各區就業服務臺、桃園就業中心及中壢就業中心、銀髮人才服務據點、原住民就業服業據點等公立就業服務單位，讓您一鹿順風 職向未來。更多徵才活動詳情請洽桃園就業中心03-3333005、中壢就業中心03-4681106、桃園市政府就業職訓服務處03-3386165，或至桃園市工作職缺地圖 https://jobmap.tycg.gov.tw/查詢。