大到不能倒銀行需增資？中信金陳佳文這樣說

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金管會日前公布，「大到不能倒銀行」的系統性銀行中，中信銀從提前達標落到2025年最終無法達標，市場關注是否要增資。中信金控總經理陳佳文8日在「淨零永續關鍵行動論壇」受訪時透露，今年因為金控發放股利全靠銀行上繳的200億，確實影響到資本適足率，但中信銀行今年底前稅前盈餘估可逾500億元，因此2025年要達標沒問題，增資「急迫性不大」目前沒討論此議題。

金管會在今年10月公布今年「系統性重要銀行（D-SIBs）」（俗稱大到不能倒銀行）名單與2022年相同，中信銀、北富銀、國泰世華銀、合庫銀、兆豐銀和第一銀等六家關鍵大銀行皆入列。這六家銀行被金管會要求，比一般銀行更嚴格的資本標準，普通股權益比率、第一類資本比率、資本適足率，須在2025年分別各達到11％、12.5％及14.5％。

其中，中信銀原本連兩年在普通股、第一類資本比率、及資本適足率均提前達到2025年金管會要求水準，甚至去年美國暴力升息下也都挺過了，但到今年第二季底，中信銀這三大適足率卻全部無法達到2025年的標準。據金管會6月底統計，中信銀普通股比率、第一類資本比率、資本適足率各為10.92％、12.25％、13.95％僅達到2023年標準（各為10％、11.5％及13.5％）。

陳佳文指出，系統性銀行最終是要在2025年達標，今年是因為金控股利主要是中信銀行上繳盈餘約200億元上來，因此BIS略受到影響，但他強調「今年銀行稅前盈餘超過500億元」，因此年底前要達到標準沒有問題。

陳佳文指出，要在2025年前完全達標，也不一定要用現金增資，可透過次債發行或補充性資本、特別股，這些都可以提高BIS以達標，目前增資「急迫性不大」，因此還沒有考慮這個議題。

中信金今年前三季稅後盈餘賺485.86億元，每股盈餘2.44元，創下歷史新高紀錄，其中子公司中信銀行累計也已賺317億元，陳佳文認為年底前稅前盈餘破500億元應該沒有問題。