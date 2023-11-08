《國際經濟》英人「先買後付」 耶誕消費仍可觀

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【時報編譯柳繼剛綜合外電報導】根據Adobe Analytics於8日的網站分析，在生活成本持續增加的壓力下，傳統聖誕節交易旺季，今年英國線上銷售金額可望較去年成長2.7%。11月1日至12月31日期間，預估英國民眾將在網路上花241億英鎊，約296億美元，高於2022年同期235億英鎊。

與諮詢管理業者Accenture在6日出具的報告相反，Adobe預估，有更多的英國消費者應該會使用11月24至27日的網路周末（Cyber Weekend）時期特有的折扣，故銷售金額可望增3.7%，達到32億英鎊。

其中，有10.5億英鎊估將用在可望成長4.5%的黑色星期五購物日上，今年的日期是在11月24日。Adobe分析，更多的英國民眾或將利用先買後付（BNPL）的消費方式來買禮物。同時，預估聖誕節時，銷售金額估增8.8%，達37億英鎊。

所謂BNPL是當消費者買東西時不用馬上付錢，BNPL業者會先代墊，當消費者拿到東西時，可選擇一次性或最多3期付款的方式把錢還給BNPL公司。與一般信用卡不同的是，BNPL不需要信用紀錄，但向店家收取的手續費要比信用卡要高。

比會計事務所Deloitte以及PwC，對英國零售業樂觀的Adobe表示，經歷2023大半年的艱困之後，這些零售業者應該可以對今年最後的黃金假期感到感到高興。

英國巴克萊銀行7日公布一項調查，10月英國消費者支出成長幅度為1年多以來最小，表示英國人對生活成本大增感到憂心。不過，英國大型零售商包括Tesco、Sainsbury's、Next以及Primark等，都期待聖誕節會有好業績出現。

10月份時，Adobe曾預測美國假期線上銷售金額可能年增4.8%。不過，根據全美零售聯合會（National Retail Federation）的統計，美國假日銷售金額的整體成長幅度，預估將會是5年以來最小的。