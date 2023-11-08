被中研院士罵用高端炒股 薛瑞元大爆炸：講話小心點

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中研院院士陳培哲日前再提高端炒股案，指政府成立疫苗國家隊，給人觀感卻變成政府幫高端開法說會「指揮中心成為股價炒手」一事。衛福部長薛瑞元今（8）日再度變身「戰士」，動怒回嗆：「雖中研院士非常尊貴，但沒有言論免責權」，要陳培哲「自己講話要自己小心一點」，別做胡亂指控，「如果他敢講出來是誰炒股，我們就看著辦」。

高端新冠肺炎疫苗以免疫橋接結果，就通過緊急授權EUA，且獲得當時中央流行疫情指揮中心的500萬劑合約。中研院院士陳培哲日前接受媒體採訪時，提到，政府成立疫苗國家隊，給人觀感卻成政府幫高端開法說會，「指揮中心成為股價炒手」。

薛瑞元上午赴立法院社會福利及衛生環境委員會備詢，會前被媒體問到，如何看待陳培哲的說法？薛瑞元撂重話全力回擊。

薛瑞元表示，陳培哲院士，是一個科學家，「但是科學家是要講求證據的，第一，我希望他指出來指揮中心到底是誰在炒股，把人講出來，如果他敢講出來是誰的話，我們就看著辦」。

薛瑞元還說自己要特別強調，「雖然中研院士非常尊貴，但是他沒有言論免責權，他自己講話要自己小心一點，不能做這種沒有證據、 有失科學家基本原則的這一種胡亂指控。」

另外，針對外界批評政府採購快篩試劑過多、導致浪費公帑一事，薛瑞元也回擊，「這些人都是事後諸葛」，他表示，沒辦法在當時就能估計這麼準，採購防疫物質要只有不夠或是太多，但政府寧願買太多，也不能不夠，「這是攸關人命的事，講這些等於白講，且這種行為很沒有同理心。」