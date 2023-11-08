「認養一棵樹，扶助一弱生」 大葉大學校友總會愛心植樹

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響應「2050淨零碳排」，大葉大學完善弱勢助學計畫結合護樹永續行動，推動「大葉森友會」，號召校友認養一棵樹，扶助一弱生，今(8日)上午舉辦愛心助學植樹記者會，大葉大學校友總會拋磚引玉，捐出新台幣20萬元，助弱勢學生翻轉人生，同時實踐減碳愛地球。

大葉大學校友總會理事長曾翠緣、代理校長施英隆、副校長葉釋仁、長日咖啡代表楊儒承共同在校門口前方的愛心樹區，種下校樹風鈴木，透過植栽生生不息的力量，象徵校友扶助學弟妹以及永續辦學的精神。曾翠緣理事長表示，校友總會就是學弟妹最強大的後盾，就讀大葉大學期間，在德國師徒制的引領下，獲益良多，得知學校推動完善弱勢助學計畫，校友總會就希望可以發揮力量回饋母校，幫助學弟妹安心就學，捐款活動不只是幫助弱勢學生，更響應節能減碳，非常有意義，相信現在受到大家幫助的學子，未來有能力時，一定也會形成善的循環，把公益的精神傳遞出去。

代理校長施英隆指出，每個孩子的未來都擁有無限可能，教育可以協助經濟弱勢家庭的孩子翻轉貧窮，因此大葉大學推動「完善弱勢助學計畫」，集結各界愛心，幫助經濟文化不利學子完成學業。為擴大社會公益性，今年特別響應「2050淨零碳排」的永續趨勢，運用校園豐富的綠色環境資源，推出「大葉森友會」計畫，以「一人一棵樹，一企一片林」為號召，個人捐款一年5,000元認養一棵樹，企業捐款一年5萬認養十棵樹，將公益助學結合護樹行動，為地球永續共盡心力，種下愛心，助學永續。感謝大葉大學校友總會率先捐出20萬元，愛心助學活動也獲得員林食品與長日咖啡的大力支持，贊助SDGs精神生產的百年仙草與咖啡渣蚊香，作為認養樹的回饋禮。

副校長葉釋仁說，大葉大學透過完善弱勢助學計畫，幫助學生翻轉未來，學校特別將助學計畫結合淨零碳排的國際趨勢，為綠色永續盡一分心力，此外，學校環境工程學系也組成「產業淨零碳排輔導團」，協助廠商節能減碳，也歡迎有志推動綠能的企業與學校聯絡。

長日咖啡代表楊儒承說，長日咖啡創辦人張智閔是大葉大學校友，特別響應大葉大學的愛心助學活動，公司因應聯合國永續發展指標SDGs，將八卦山咖啡生產過程的咖啡渣，製作為咖啡渣蚊香，透過循環經濟與減碳，守護生態環境。