上半年查獲無照網路賣藥567件 最高可罰200萬元

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網紅Joeman涉吸食大麻，供稱網路上買的。食藥署統計，今年截至6月，查獲網路違規賣藥820件、其中無照藥商567件，雖多是因不諳法規，同樣面臨新台幣3萬元以上、200萬元以下罰鍰。

網紅Joeman、蕾菈夫妻疑涉吸食大麻等毒品被逮，新北市警察局刑警大隊6日依線報前往3人住處搜索並將人帶回偵訊，檢方訊後請回。根據三立新聞網等媒體報導，Joeman供稱所持大麻「是在網路買的」。

目前國內未核准任何含大麻二酚（CBD）成分的藥品，若如大麻二酚（CBD）成分的藥品內含四氫大麻酚（THC）成分，或以大麻成熟莖及種子所製成的製品，THC含量超過10ug/g（10ppm）者，則屬於第2級管制藥品。

衛生福利部食品藥物管理署副署長陳惠芳今天在例行記者會中表示，重點是，藥物並不是網路可以隨便買賣；據統計，111年網路違規賣藥1575件、其中無照藥商1152件；今年1月至6月違規820件、無照藥商567件。

依規定，網路上可以販售的藥品只有「乙類成藥」，以及部分醫療器材且店家需要有販售許可才能上網申請登記。所謂的乙類成藥，常見如綠油精、萬金油、小護士、外用酒精、洗手液、漱口水等，目前僅開放藥局、藥商、百貨店、雜貨店及餐旅服務商等5大業者可在網路上販售。

隨著網絡購物的普及，陳惠芳說，許多網站常常假借合法藥商或藥局的名義在網路販售藥品，實際上卻是非法境外網站，並從國外寄送來路不明的藥品，使用這些藥品，可能影響民眾身體健康，還會違反藥事法輸入禁藥的規定。

無照藥商涉違反藥事法第27條規定，可處新台幣3萬元以上200萬元以下罰鍰；輸入未經核准藥品，可處10年以下有期徒刑，得併科1億元以下罰金。至於販售或意圖販售未經核准藥品，可處7年以下有期徒刑，得併科5000萬元以下罰金。

食藥署藥品組簡任技正楊博文說明，由於多數違規情形是消費者不諳法規，通常裁處3萬元，另外也已與海關合作，加強抽查進口快遞郵包，並主動監控網路非法賣藥行為。

他提醒，在海關攔截到的郵包，因無法判斷到底是個人使用或輸入進台灣販售，無論數量多寡，「海關一律移送檢調偵辦」，往往是消費者誤認為合法台灣網站而下單，結果從國外寄送到台灣，反而是消費者遭送法辦。