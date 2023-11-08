網紅惹上大麻煩 國外攜入「禁藥」最高罰1億元

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知名YouTuber Joeman、網紅蕾菈和湯宇涉嫌吸食大麻，6日遭移送新北地檢，複訊後均無保請回。食品藥物管理署今天提醒，無論從國外訂購或國外帶回未經核准藥品，都會違反《藥事法》第82條，可處10年以下有期徒刑，得併科1億元以下罰金。

目前國內並未開放醫療用大麻，大麻素製劑管理情形可分為兩種。一種是成分僅大麻二酚（CBD）者，依照《藥物樣品贈品管理辦法》 ，須由醫院向食藥署申請專案進口；另一種是大麻二酚加上四氫大麻酚（THC）含量超過10 ppm，屬第二級毒品及管制藥品，依《特定藥品專案核准製造及輸入辦法》，須由醫院提出申請使用。

泰國2022年成為亞洲第一個大麻合法化的國家，不少國人旅遊時會在當地嘗鮮體驗。食藥署副署長陳惠芳今天提醒，如果到國外玩，將未經我國核准的藥品帶回台灣，恐違反《藥事法》第82條，可處10年以下有期徒刑，得併科1億元以下罰金。

陳惠芳也提醒，不要將個人的自用藥品於網路販售，此舉等於是「無照藥商」，違反《藥事法》第27條規定，可依同法92條規定，處3萬元以上、200萬元以下罰鍰。如果販售的是未經我國核准的藥品，依據《藥事法》83條規定，可處7年以下尤其徒刑，得併科5000萬以下罰金。

食藥署統計，111年共發現1575件網路違規販售藥品，無照藥商占了1152件；今年1到6月共820件，其中567件為無照藥商。食藥署藥品組簡任技正楊博文說明，無照藥商案件多數是民眾不諳法規而觸法，初犯以3萬元罰鍰為主，如為累犯或故意，地方衛生局將加重罰則。