台聚Q3獲利倍增，前三季EPS0.15元

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繼華夏（1305）、亞聚（1308）、台達化（1309）公告第三季財報，台聚(1304)第三季財報也跟進揭曉，第三季EPS0.21元，比第二季0.03元倍增復甦，年增31.25％，前三季營收394.35億元，淨利1.6億元，EPS0.15元。

伴隨油價彈升，支撐PVC、PE、EVA報價止跌反彈，台聚、亞聚、華夏第三季營運轉機題材發酵，獲利聯袂穩攀揚；其中，華夏前三季EPS 0.65元，表現暫居集團獲利冠軍；亞聚第三季獲利季增27.27％，超越上半年表現，以前三季EPS0.45元表現，名列集團獲利亞軍。

台達化受制第三季塑化行情築底反彈，ABS、PS因漲幅落後原料SM表現，營運苦吞虧損，第三季每股虧損0.18元；前三季營收年減21.7％，營業虧損3.59億元，稅後淨損1.6億元，每股虧損0.4元。

大陸今年ABS、PS新增產能大幅增加，遠高於總需求水準，台達化持續開發大陸、香港以外市場，並增加直接客戶的比例；著手開拓印度、巴基斯坦、中南 美洲等市場，這些地區除了協助歐美代工，本地家電需求也正在成長。

台聚、亞聚EVA提升應用層次策略漸收成效，除EVA太陽能封裝膜營收比提振外，塗覆級EVA進入門檻高，可供應廠家有限，也較不易因市場炒作而暴漲暴跌，將視塗覆級與發泡級價差靈活調整產品組合。

此外，華夏洲際碼頭VCM、EDC新儲槽一二期完工運轉，並斥資45億元更新頭份廠重合槽及週邊設備，提高生產效率及安全考量，預計2024～2027年逐步完成。