威士忌品牌大使不藏私大公開！掌握四大特點一次看懂威士忌收藏

威士忌被譽為藝術和工藝的結晶，對於愛好者而言，收藏威士忌是一種藝術，典藏一瓶珍稀酒款更是一場珍貴且饒富趣味的冒險。渴望夢幻、追隨珍稀，是大多數威士忌行家皆具備的特質，如今這股收藏潮流正風靡全球，威士忌價值在收藏市場不斷攀升，更有「液體黃金」之稱。威士忌收藏熱潮的興起代表了一種文化及生活方式的轉變，對於眾多藏家而言，這是一個對品味、文化和價值的追求。

蘇格蘭頂級威士忌百富品牌大使沈宇軒Daniel指出，品牌、珍稀度、故事性、系列酒款，都是收藏威士忌時值得留意的重要切入點。以百富為例，身為擁有百年歷史的蘇格蘭威士忌品牌，是現今少數仍堅持傳統製酒工藝的威士忌酒廠，以「一心造一藝」的精神，每道環節皆由匠人悉心守護。隨著近年持續成長的烈酒收藏熱潮，百富珍稀酒款在拍賣市場上屢創佳績，一直以來備受全球消費者及收藏家的擁戴。Daniel針對買家收藏，特別推薦百富故事系列酒款中的「21年傾城玫瑰」與甫上市的「19年桶錘之藝」，兩者令人難忘的故事加上限量兩年販售的珍稀性，完美符合上述收藏指標，是極具潛力的威士忌藏品。

Daniel表示，「百富故事系列」是百富在未來五年、十年推展的重點系列之一，無論是酒款本身的實驗性質，亦或背後傳唱的故事與歷史價值。百富故事系列以酒廠間流傳的奇聞軼事化為珍稀美酒娓娓道來，更增添了收藏與成套的增值潛力。其中堪稱酒廠浪漫之最、一上市便讓威士忌愛好者瘋狂的「百富故事系列傾城玫瑰」，該酒款源於流傳自酒廠林立的達夫鎮中，一段關於以一朵紅玫瑰換取一座城堡租金的浪漫軼聞。2008年發行的第一款「百富16年玫瑰」，一個批次只有三百多瓶，當年需參加酒廠導覽才有資格購買。多年來是全球百富收藏家心中的夢幻逸品，至今已達拍賣等級，2022年羅芙奧春季拍賣，此酒廠限量販售酒款，以超過最高預估價4成的價格落槌成交。而「百富故事系列21年傾城玫瑰」在2021還未上市時，就引起轟動討論，如今在國際拍賣會上，更是備受藏家歡迎的拍品。

另外Daniel推薦的藏家逸品，為今年推出的故事系列全新篇章「百富19年桶錘之藝」，此酒款是百富極少見全程在歐洲橡木Oloroso雪莉桶中陳年，也是凱西麥肯尼晉升為百富首席調酒師後的首支作品，標誌其成為百富首席調酒師的重要里程碑。「百富故事系列19年桶錘之藝」敘說著酒廠匠人們的傳奇故事，其完美展示出百富桶匠團隊在投入製桶工藝時的專注及熱情。這款威士忌散發著濃烈的成熟果香和焦糖橙皮香，美妙地平衡了烘烤的橡木和碾碎的大麥香氣。口感奔放，帶有黑醋栗、櫻桃和葡萄乾風味，後味帶有嚼勁的無花果和奶油堅果香氣，如蜂蜜般柔滑的口感，在層層香料和成熟水果香味中達到完美平衡。此酒款僅限時發售兩年，後勢看好，10月甫上市迄今已造成一波搶購，有興趣的威士忌迷千萬不要錯過。

另外同屬格蘭父子集團另一品牌格蘭菲迪Glenfiddich品牌大使詹昌憲James則表示，威士忌的價值在於它們的風味和故事，每一瓶都是一段特別的回憶，建議收藏家要選擇自己感到熱愛的酒款，因為這樣才能夠真正享受收藏的過程。而擁有「威士忌領路者」之稱的格蘭菲迪，始終貫徹探索開拓的領路者精神，突破各種製酒想像與可能性。自1887年創立至今，從未停滯腳步，勇於突破業界製酒的想像範疇，開創著大眾對於品酩威士忌的無限想像，使得格蘭菲迪單一麥芽威士忌具有無比的收藏與品鑑價值。

James也特別精選出三款格蘭菲迪單一麥芽威士忌酒款，兼具故事性及稀有性，推薦給威士忌品酩收藏家。其中全球僅限量生產一批，從酷寒的蘇格蘭大雪中，夾帶著傳奇般誕生的「格蘭菲迪雪鳳凰」珍稀酒款，其源於2010年的英國大雪，無情地波及了格蘭菲迪位於蘇格蘭的部份酒窖，救援小組為搶救那些珍貴的陳年威士忌，在零下 19 度的低氣溫下不停歇的工作，格蘭菲迪首席調酒師 Brian Kinsman 到現場看著酒窖救援小組努力的搶救備受感動。爾後為了紀念這次震撼格蘭菲迪酒廠歷史的事件，並讚揚救援小組的堅強毅力，Brian Kinsman精選這幾間酒窖中的陳年威士忌，造就出「格蘭菲迪雪鳳凰」這款絕無僅有的珍稀酒款，因裝瓶數量稀少，成為藏家們趨之若鶩的珍稀佳釀。

而意義非凡，由英國王室加持，2013年底推出全球限量二百支的「格蘭菲迪29年國家精神」，更是另一款夢幻逸品。「格蘭菲迪29年國家精神」是一款意義非凡的珍稀佳釀，旨在支持英國哈利王子與十多位參加中東戰事而傷殘的士兵們組成的挑戰南極探險隊，特別推出的限量酒款。且只在英國發售，因此在拍賣市場中十分罕見及珍貴。兼具偉大奉獻精神的話題性，及英國王室的名人收藏效應加持，使其成為眾多威士忌藏家的極致珍藏之選。

另外，針對全球高端烈酒市場設計的「格蘭菲迪奢華系列」，選用多樣化的橡木桶，完美運用過桶工藝，將不同風土特色融入蘇格蘭威士忌，品飲過程宛如遊列世界。其中前所未有，今年奢華系列最高年份，首款以日本珍稀泡盛酒桶過桶的「格蘭菲迪29年夜櫻」，此酒款一上市，即引起威士忌愛好者們的廣大討論。其史無前例的製法淬煉出的珍貴酒液，數量極其稀少，全台僅限量1,000支，正如同美麗卻稍縱即逝的夜櫻。「格蘭菲迪29年夜櫻」口感極為甜美，散發出米香、白桃和微微的麴味，整體包裝融合了東西方文化的視覺元素，華麗的質感、收藏級的禮盒工藝，勢必為藏家們的陳列櫃增色不少。

前所未有「格蘭菲迪29年夜櫻(Grand Yozakura)」，是首款以日本泡盛酒桶過桶的單一麥芽蘇格蘭威士忌，先在美國和歐洲橡木桶中進行 29 年熟成，使酒液變得滑順而濃郁，再移至稀少的日本泡盛酒桶中進行 6 個月的熟成；東、西方橡木桶的相互作用下，賦予「格蘭菲迪 29 年夜櫻」如優雅清淡的木質調性增添日式風情。華麗的質感、收藏級的禮盒工藝，將為藏家們的陳列櫃增色不少。圖/格蘭父子提供

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