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IMF：生產力疲弱及人口老化將成中國經濟隱患

  • 中時即時 藍孝威

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據法國廣播電台報導，國際貨幣基金組織IMF當地時間7日指出，受惠於疫情後的強勁反彈，中國今年經濟增長將達到5.4％。然而，由於房地產市場持續疲軟、外部需求低迷，預計2024年增速將放緩至4.6％。生產力疲弱與人口老化，將成為中國經濟中期發展的不利因素。

IMF第一副總裁戈皮納斯（Gita Gopinath）日前率團訪問北京，會見中國人民銀行行長潘功勝、證監會主席易會滿、國家統計局局長康義等中方高階財經官員。

報導稱，戈皮納斯透過新聞稿表示，中國近幾年來依靠信貸拉動的經濟增長伴隨失衡不斷擴大與脆弱性日益上升，過高的家庭儲蓄被用於回報不斷下降的基礎建設與住宅投資，導致債務水平過高。房地產行業的快速擴張導致住房供應過剩，價格上漲也帶來住房可負擔性壓力。

IMF估計，今年中國經濟有望達到北京預期的成長目標，反映疫情後的強勁復甦。IMF上調中國今、明兩年經濟增長各0.4個百分點。預計2023年經濟增長可望達到5.4％，明年由於房地產行業持續不振、外部需求低迷，將放緩至4.6％。從中期來看，由於生產力疲軟和人口老齡化的不利影響，預計經濟增速到2028年將逐漸下降至3.5％左右。

但中期來看，IMF指出，由於生產力疲軟與人口老化的不利影響，預計到2028年，中國經濟增長將逐步下降到3.5％左右。

戈皮納斯並指出，由於金融機構資本緩衝減少、資產品質風險不斷上升，中國的金融穩定風險很高，且仍在上升。為了提高金融體系韌性並降低風險，中國應嚴格執行審慎政策並加強銀行處置架構。

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