鼎基Q3獲利季、年雙增52.63％、118.28％，前三季EPS4.07元，賺贏去年全年

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匯率、新品利基發酵，TPU專業廠鼎基(6585)營運添利。第三季營收創單季次高，季增11.36％，年成長9.23％，毛利率37.57％，比去年同期25.57％大幅提振，EPS2.03元，季增52.63％，年成長118.28％；前三季毛利率32.77％， 營業利益3.45億元，淨利2.82億元，年增30.03％，EPS4.07元，賺贏去年全年EPS4元表現。

鼎基為全球前三大TPU薄膜產品供應商，並整合上游TPU造粒至下游TPU產品，具一條龍式生產技術；高機能薄膜產品主應用成衣、戶外用品、車用三大類。TPU產品今年7月起打入蘋果iPhone手機供應鏈，主用於手機內部隔絕材料，加上醫療、車用利基應用持穩開展，10月營收2.63億元，月增5.62％，年增16.94％；前十月營收22.64億元，年增1.864％。

鼎基表示，大陸市場需求雖有干擾，但布局美國市場有成，推出車用烤漆保護膜(PPF)、醫療保護套、手機隔絕材料等新品，上半年新品佔營收比已達36％。

其中，醫療微創手術臂保護套目前客戶拉貨穩定成長中，已與客戶簽下5年長約，未來將逐步拉高單月出貨量。汽車訂單有持續增長機會，11月營運展望能見度會比較明確，蘋果訂單則要觀察後續銷售狀況而定。