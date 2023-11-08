稀客！ 全球不到1500隻 國際瀕危「諾氏鷸」連8年回台灣

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國際關注鳥種之一、全球估計數量不到1500隻的「諾氏鷸」，名列國際自然保護聯盟（IUCN）紅皮書「瀕危」等級，也是台灣一級保育類野鳥，7日被鳥友目擊在將軍溼地覓食，這也是「諾氏鷸」連續8年回來台灣！

台南市野鳥學會總幹事林岱瑢表示，從2016年起到今年，每年都能在將軍溼地觀測到諾氏鷸的紀錄，多數時候都只有1隻，推測極可能就是同1隻，每年固定從韓國以北的地方飛來台灣過冬，而且連年在將軍溼地現蹤，也顯示牠對棲地的忠誠度極高。

她也提到，諾氏鷸能棲息的地方很少，牠願意每年回來台灣，代表這裡的棲地環境維護得很好，由於這幾年光電板愈來愈多，也衝擊鳥類的棲地空間，希望能盡量保留棲地，讓瀕危鳥類可以一直一直回來這裡。

台南鳥會表示，將軍溼地前身為七股鹽場之一部分，自2002年停止曬鹽後，逐漸成為生態豐富的溼地，也是許多候鳥度冬重要棲地。目前觀測發現，除了稀有的諾氏鷸固定每年來此，國際上瀕危的紅腹濱鷸、大濱鷸、黑嘴鷗、斑尾鷸及黑面琵鷺等水鳥，也都會選擇於此度冬。

台南鳥會表示，隨著能源轉型政策，七股鹽場一度面臨太陽能光電進駐危機，去年4月，在環保團體與保育單位奔走交涉下，由台灣黑面琵鷺保育學會、中華民國野鳥學會、台南市野鳥學會、台灣環境規劃協會、台灣溼地保護聯盟與中華民國荒野保護協會等6個團體組成「七股將軍鹽灘地濕地復育聯盟」向國有財產署認養約1230公頃的七股鹽場鹽灘地。

這項認養計畫為期6年，將軍溼地即為台南鳥會認養範圍，認養以來也展開定期調查、巡守、監測生態，進行鳥類調查紀錄等工作。今年起，台南鳥會與中華鳥會獲得上海銀行贊助經費，支援將軍溼地鳥類調查、國際推廣及水鳥救傷，期望透過保護這片溼地，為「諾氏鷸」及其他鳥類保留能安心度冬的棲地。