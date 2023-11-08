防詐再出招！ 林右昌：地籍異動新增「指定通知」對象

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「地籍異動即時通」推出七年已近15萬人申請，不動產經買賣、贈與、判決或設定抵押權等登記異動時，能即時收到通知因應。內政部長林右昌8日表示，近三年已有10案似偽變造登記被「不動產防詐守門人」擋下，11月再升級新增「指定通知對象」，使產權多一層保障。

林右昌說明，為防不動產詐騙或偽造案件，自今年11月起「地籍異動即時通」將再加碼提供1組通知對象，讓「所有權人」及「指定對象」都能收到即時通知。

林右昌表示，考量原規定通知對象只限於所有權本人，不過，家中長輩或部分民眾可能沒有經常注意手機簡訊或郵件的習慣，為即時保障人民的財產權益，將通知對象增為2組。

一般民眾對不動產法令及申辦程序較為生疏，容易成為詐騙集團下手的目標，「地籍異動即時通」擔任「不動產防詐守門人」的角色，在不動產有被申請買賣、贈與、調解移轉或設定抵押權等登記異動時，能即時收到通知因應。

林右昌指出，自推出7年來，截至今年9月累計已近15萬人申請使用，近三年內有10件疑似偽變造登記案件，因即時通知不動產所有權人而被發現，讓所有權人得以及時向地政事務所提出異議，避免產權移轉登記完成造成更大損害。

內政部說明，地籍異動即時通可就近到任一地政事務所臨櫃申請，在新取得不動產申辦買賣等移轉登記時，也可以併案提出申請，或以自然人憑證或工商憑證於「數位櫃台」網站線上申請。

「地籍異動即時通」服務於自2016年10月底推出，不動產移轉案件買賣、拍賣、贈與、配偶贈與、信託、判決移轉、調解移轉、和解移轉、抵押權設定、查封、假扣押、書狀補給等12種登記案件，在辦理「收件」、「異動完畢」時，系統將自動發送手機簡訊或電子郵件通知。