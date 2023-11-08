青年電動機車電池資費高 謝國樑：光陽資費已調降

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基隆市政府為促進環保、兼顧公益與青年就業通勤需求，市長謝國樑上任即推出「公益青年就業電動機車專案」，但自上月開始受理申請後，民眾實際申請案件數卻不如預期，多位議員認為是電池資費過高導致。議員郭美秀8日向謝國樑質詢資費是否可調降，謝則回應2家業者之一的光陽的「i-One」車款月租原為599元綁約5年，可調整為499綁約3年，相對優惠，應較可吸引民眾。

國民黨議員郭美秀於總質詢表示，青年公益電動車是不錯的政策，但是不少年輕人覺得月資費太高，綁約年限也太長，也導致很多市長允諾要和業協調，是否有進展？年輕人都很關心，如果能降低幫助會比較大。

謝國樑表示，感謝大家對公益青年電動機車專案的關心，因為要促使申請更有進展，他一直在思考方案有沒有調整的空間，近2周市府密集和光陽和中華兩家車商2家業者開會協調，其中光陽「i-One」車款有提出一個新方案，原本是599元綁約5年，業者願意調整為499元綁3年。

謝國樑指出，光陽這個新方案有比以前更划算，但有些細節會不同，原來里程大約可跑400公里，但新方案會降為180公里。這是因為目前很多青年朋友會利用北北基桃1200元月票，又是雙北的通勤族，他們大多騎機車到火車站、客運站後就停車，轉搭到雙北，因此該方案也符合年輕人的轉乘需求。

謝國樑說，目前市府的環保局正在進行程序審核推進，程序完成後即可實施，先前已經申請的民中也可回溯去變更月資費等條件，也希望能更促進專案的申請。

據了解，基市府今年編列3.6億元，同時配合中央補助，其中每輛中央經濟部和環保部補助1萬元及地方補助3萬，共4萬元的專案計畫，等於「免費送」1.2萬輛免費的電動機車，但須負擔電池資費，分別為每月599元、990元及1099元等方案，然電池資費方案需要綁約5年，也讓許多申請民眾卻步。