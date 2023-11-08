線上零售龍頭插旗彰化 佈局全台物流中心拚快速到貨

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台灣線上零售業龍頭富邦媒（8454）為完整全台短鏈物流佈局拼圖，以擴大快速到貨的服務，選定在彰化縣和美鎮設立中區物流中心，今天舉行動土典禮，預計可在2027年加入物流服務陣容，除可升級物流產業，還將提供在地就業機會。

動土典禮由momo總經理谷元宏主持，他表示，北區物流中心已在運作，南區物流中心正在興建中，中區物流中心完工後可完整momo全台最後一哩路的短鏈佈局，帶動中台灣物流產業升級及就業機會。本案預計提供約550名職缺，其中50％職缺將優先聘用設籍於彰化縣之居民。

這座物流中心為配合國家政策，由經濟部督導的BOO（Build興建、Operation營運、Own擁有）大型物流中心自有營運興建案，依自動化物流中心建置並納入綠色建築概念，地理位置及交通條件良好，土地面積夠大又方正，將是規模最大的物流中心。

彰化縣長王惠美表示，歡迎momo富邦媒到彰化投資，將投資約76億元，提供約550個工作機會，未來縣府勞工處將積極優先媒合縣籍優秀人才；另外，網路電商的購物熱絡，此處倉儲未來應很快滿載，後續要擴充倉儲，田中高鐵站園區也是個不錯的選擇。

王惠美說，近年來合晶科技公司也來彰化投資34餘億元，矽品精密工業公司預將投資800餘億元，台塑尖端能源科技公司投資160餘億元，縣府積極努力招商，歡迎國內外企業到彰化投資。

經濟部商業發展署長蘇文玲指出，和美物流中心是momo與經濟部合作推動的第3座，是面積最大、最先進的一座。她相信這座物流中心也會結合綠色建築規畫設計，不僅讓中部民眾能夠更快的取得商品，也能夠成為物流中心的標竿。

momo中區物流中心總基地面積為9800坪，樓層規畫為地上8層、地下2層，樓地板面積約達3萬9000坪；預計每日吞吐量25萬件、商品存量540萬件。momo於中部地區的訂單占全台訂單比重約為25％，中區物流中心將有助於延續主倉與衛星倉混合的短鏈物流配送模式，縮短與消費者的距離。