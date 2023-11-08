《航運股》中菲行前3季每股賺5.86元 新增兩地大型跨國企業業務

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【時報記者莊丙農台北報導】中菲行(5609)前3季營收158.76億元，年減52.3％，稅後淨利8.25億元，年減62.1％，每股盈餘為5.86元。公司指出，前3季國際經濟景氣不佳，國際運輸市場面臨嚴峻挑戰，中菲行建構實體通路和虛擬數位平台強化競爭力發揮功效，尤其在歐美客戶因應美中對抗，基於地緣政治風險考量，紛紛要求廠商採取中國加一政策，將部分生產線移往東南亞及印度，以致區域型的貨運量增加。

中菲行長期建構在東南亞及印度的行銷服務據點而增加相當的業務，新增數家大型跨國企業的業務，加上中國電商和AI供應鏈產品從亞洲到美國的空運需求旺盛，貨運量雖然較去年同期約減少1到2成，遠低於營業額5成的下降幅度，因此能夠保持相當的獲利，達到毛利率17.4％，較去年同期毛利率13.8％增加3.6個百分點。

除了強化營業獲利能力，中菲行長期以來重視客戶的品質，慎重的篩選優質的客戶，確實做好應收帳款的管控，藉由優良的財務管理能力，致力於維護優質財務結構，9月底的流動比率高達2.81，大幅優於同業一般水平，9月底現金47.7億元，相較不含國外營運機構財務報表換算兌換差額的股東權益或淨值55.3億元，呈現極為優異的流動性及償債能力，同時固定資產只佔股東權益或淨值9.2％，表現輕資產物流服務業者的靈活及彈性，而負債總額只佔總資產的31.9％，顯示健康、穩健的財務結構。

針對外部面向客戶的線上服務，中菲行持續升級MyDimerco平台，透由POMS的導入，大幅延伸中菲行服務涵蓋範圍，由客戶的物流承攬服務，延伸到客戶與其供應商間的採購訂單協調、供應商績效管理、商品管理與物流成本分析等，提供了客戶強大的採購訂單管理平台，提升客戶對於中菲行服務的黏著度。