《觀光股》聯發國際Q3、前3季獲利 齊寫次高

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【時報記者林資傑台北報導】經營手搖飲品牌「歇腳亭」的聯發國際(2756)董事會通過2023年第三季財報，受惠財務結構改善，帶動毛利率、營益率及本業獲利齊創新高，稅後淨利0.47億元則創歷史次高、每股盈餘（EPS）1.93元。累計前三季稅後淨利1.02億元、亦創同期次高，每股盈餘4.17元。

聯發國際2023年第三季合併營收2.06億元，季增3.19％、年減3.26％，為近1年高。營業利益0.59億元，季增達44.9％、年增4.18％，與毛利率60.92％、營益率29.01％齊創新高。稅後淨利0.47億元，季增達39.1％、年減16.5％，改寫歷史次高，每股盈餘1.93元。

累計聯發國際前三季合併營收5.77億元、年減4.23％，為近3年同期低。不過，營業利益1.33億元、年減4.29％，仍創同期次高，毛利率60.11％、營益率23.04％分創同期新高及次高。稅後淨利1.02億元、年減16.23％，仍創同期次高，每股盈餘4.17元。

聯發國際說明，第三季營收低於去年同期，主要受美國市場通膨及缺工等大環境因素影響。不過，受惠高毛利展店區域發酵，財務結構改善帶動營業利益及毛利率、營益率齊創新高。稅後獲利遜於去年同期，主因去年業外收益墊高比較基期。

聯發國際表示，手搖飲在美國消費市場仍有極大發展空間，公司持續調整「Sharetea歇腳亭」全球門市布局，主攻美國、香港等高毛利消費市場。前三季累計流動合約負債約6千萬元，主因美國新門市開設進度仍受缺工問題影響，因裝修、設備進駐進度遞延而放緩。

不過，聯發國際仍看好美國手搖飲市場發展空間，且美國門市物料銷售及單店獲利貢獻高於其他地區，「Sharetea歇腳亭」美國市場占比增加，將有助提升公司獲利能力。公司持續積極拓展美中及美東手搖飲市場，與新加盟主簽訂加盟合約，待門市開出後將逐步認列。

截至第三季，「Sharetea歇腳亭」全球門市近400家，其中美國及香港分達157家、45家。展望後市，聯發國際第四季將持續展店，深化「Sharetea歇腳亭」在美國及香港的品牌影響力，並持續研發新品、加強營業費用控管，以維持獲利成長動能。