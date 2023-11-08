緯創、廣達帶隊 AI向前衝 聯發科氣色佳 14檔紅咚咚

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台股今（8）日開低，但隨即AI族群跳出來接手，指數翻紅，盤中最高來到16,755.23點，收盤報16,740.83點，上漲55.88點，漲幅0.33％，成交量2,744.33億元。

台積電由黑翻紅，小漲0.18％，收在556元，聯電下挫1.82％，收在48.5元，聯發科上揚2.93％，攻上900元整數關卡，收盤報914元，股價登上17個月來高點。

在聯發科的領軍下，IC設計族群爭相表現，笙泉登上漲停，原相盤中觸及漲停，收盤上揚8.24％，笙科、M31、信驊、創意、合邦漲幅都超過3％。

AI族群一軍主導大盤走勢，緯創上漲4.18％，成交量超過20萬張，居上市個股之冠，廣達上揚5.39％，英業達、技嘉、金像電、信驊、緯穎、建準、緯穎、勤誠等收紅，川湖更是漲停作收。

AI族群新朋友AMAX-KY以每股96元掛牌上市，收盤飆漲147.4％，收在237.5元，中籤投資人第一天就抱走14.15萬元大紅包，蜜月行情甜滋滋。

據業內初步統計，上市、櫃股票合計華泰、碩天、榮群、笙泉共14檔漲停板，表現搶眼。

類股表現方面，電腦／周邊設備類股及貿易百貨類股表現亮眼，漲幅分別為2.4％、0.79％，電器電纜類股表現疲軟，下挫1.16％。

上市股、上櫃股今成交量與漲跌幅前10名如下，僅供參考：

台股上市股有10檔6.5％以上漲幅，其中7檔觸及漲停，收盤漲幅前十名依序為AMAX-KY（6933）、華泰（2329）、碩天（3617）、力山（1515）、科風（3043）、川湖（2059）、IKKA-KY（2250）、地球（1324）、鑽石投資（6901）、達邁（3645）。

今日上市股有11檔股票3.5％以上跌幅，其中1檔觸及跌停，收盤跌幅前十名依序為漢平（2488）、矽統（2363）、工信（5521）、倉佑（1568）、神隆（1789）、懷特（4108）、三洋實業（1472）、聯詠（3034）、揚智（3041）、建通（2460）。

上市成交量前10名個股依序為緯創（3231）、矽統（2363）、華泰（2329）、長榮航（2618）、廣達（2382）、聯電（2303）、迎廣（6117）、威盛（2388）、英業達（2356）、晟銘電（3013）。

上櫃有10檔6.5％以上漲幅，其中7檔觸及漲停，收盤漲幅前十名依序為榮群（8034）、笙泉（3122）、美而快（5321）、華義（3086）、立碁（8111）、保銳（8093）、昇華（4806）、原相（3227）、富驊（5465）、達爾膚（6523）。

今日上櫃有10檔股票有5％以上跌幅，收盤跌幅前十名依序尼克森（3317）、松瑞藥（4167）、尚茂（8291）、華宏（8240）、富喬（1815）、基亞（3176）、天方能源（3073）、京晨科（6419）、金麗科（3228）、群聯（8299），今日無跌停股。

上櫃成交量前10名個股依序為富喬（1815）、中天（4128）、合一（4743）、世界（5347）、佳邦（6284）、榮群（8034）、優群（3217）、松瑞藥（4167）、笙泉（3122）、威剛（3260）。