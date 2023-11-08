夏普推出新一代彩色電子海報 將在SHARP科技日亮相

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元太宣布，夏普株式會社（Sharp Corporation）將在11月10日至12日期間於東京國際展覽中心（Tokyo Big Sight）舉辦SHARP科技日活動中，展示其最新的彩色電子紙海報。這款嶄新的A2尺寸電子紙海報運用IGZO背板與E Ink Spectra技術，具有豐富飽和的色彩和對比度，提供媲美先進彩色印刷紙質的色彩效果。

夏普數位影像解決方案業務本部智能商業解決方案部門總經理木村健一表示，能夠結合E Ink Spectra6彩色電子紙和夏普的IGZO技術，快速開發出A2尺寸的彩色電子紙海報（ePoster），我們感到非常榮幸。ePoster提供了鮮明的彩色圖像和窄邊框設計，同時具有無電力仍可維持畫面的環保性能。

元太與夏普合作致力於結合雙方的領先技術，同時兼顧數位創新和永續發展的優勢，向全球市場提供電子紙海報產品。本次技術結合的目標在於創造一項可取代彩色印刷品質海報的數位顯示裝置，而夏普的ePoster提供了媲美最先進紙質彩色列印的顯示品質，並且圖像畫面能在不消耗電力的狀態下持續顯示。

元太董事長李政昊表示，我們非常高興地宣佈這是第一款採用E Ink Spectra6電子紙技術和夏普的IGZO技術的彩色電子紙看板。提供令人驚嘆的色彩效果、精簡的設計，與待機零耗電功能，讓ePoster成為一種環保且具成本效益的解決方案。我們相信ePoster將改變人們在日常環境中傳遞訊息和展示的方式。

電子紙技術可以完全由電池供電，不依賴電網，再加上ePoster的輕巧硬體，使得安裝使用更加靈活。除了最新的ePoster之外，夏普還將在SHARP科技日展示配備IGZO技術的8吋彩色電子紙顯示器，適用於電子書閱讀器和電子筆記本。