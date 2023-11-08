《電零組》AI伺服器旺後市+外資喊上1100元 川湖攻漲停

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【時報記者張漢綺台北報導】伺服器導軌廠川湖(2059)因AI伺服器等新產品開始出貨，上修今年第4季營收，亦樂觀看待2024年及2025年，美系外資最新報告看好川湖前景，給予川湖「加碼」評等，目標價上看1100元，激勵川湖今天盤中股價亮燈漲停。

川湖今年前3季合併營收為38.98億元，年減32.91%，稅後盈餘為21.54億元，年減36.47%，每股盈餘為22.61元，川湖執行副總經理王俊強表示，今年是慘淡的一年，幸好有AI，過去兩年開發新產品陸續問市，讓今年1到3季產能利用率僅32%，且新廠今年第1季開始提列折舊，整體毛利率還能來到58.63%算很幸運，對川湖來說，以AI GPU為主的新科技潮流已經開始在繁衍生枝，成為趨勢不可擋的產業，亦影響一般hyperscale及enterprise伺服器，帶動伺服器相關產業的蓬勃發展，包括：水冷/氣冷/CPU/GPU/ASIC等造就整個產業繁榮，無論傳統或是GPU/ASIC都是很正面趨勢，第3季AI伺服器佔川湖營收比重約9%，由於AI導軌產品持續出貨增加，我們10月合併營收6.14億元，來到今年單月新高，預估第4季季增率可望達兩位數以上，正面看2024年/2025年AI發展趨勢，我們會是很大的受益者，在新一代AI伺服器產業市佔會達5成以上。

美系外資最新報告也看好川湖將受惠於AI伺服器趨勢，預估川湖2023年到2025年伺服器導軌套件收入將以37%複合年增長率成長，且廚具導軌亦已觸底，預期廚房導軌2023年到2025年營收複合年成長率為25%，2025年營收貢獻達22%；並預估川湖2023年到2025年營收及營業淨利將分別成長32%和37%，毛利率和營業利益率分別擴大至60.6%和50.5%，初評給予川湖「加碼」評等，目標價上看1100元。