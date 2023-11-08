教育部推動新住民子女國際交流 今年本國學生108人參與

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疫情過後，教育部國教署自今年起恢復實體「新住民子女國際交流」，鼓勵我國學校與越、印、泰、柬、馬、菲、緬等東南亞七國進行雙向的國際交流學習經驗，計有108位本國學生參與，包含92位新住民子女學生，展現新住民子女跨國多元文化與語言優勢。

教育部國教署自2017年起推動「新住民子女國際交流活動」計畫，透過雙向的國際交流學習經驗，建立國際友誼。

以國立員林高中為例，2018年與印尼泗水的星辰高校締結為姊妹校，2018、2019年皆出訪該校進行校際交流，參訪團體驗當地的薑黃飯、傳統樂器Gamelan，參觀潛水艇博物館與清真寺等在地文化。2020至2022年疫情期間，雙方仍以視訊方式持續進行校際交流。

員林高中於今年10月中旬再度出訪參觀印尼泗水總督府、菸草博物館、獨立紀念碑等在地文化景點，並安排在星辰高校入班交流，居住於寄宿家庭實際與星辰高校的師生交流互動，體驗感受當地的教育活動；另印尼星辰高校師生也將於12月回訪台灣，強化雙方交流與學習。

教育部國教署表示今年「新住民子女國際交流活動」校際互訪，計有108位本國學生參與，包含92位新住民子女學生；而東南亞國家有86位學生來訪。教育部國教署期待在疫情過後，能持續擴展我國與東南亞學校的教育交流，加深雙方實質的友好合作關係。