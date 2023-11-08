促中高齡就業獲績優獎 雲嘉南分署攜手企業打造友善職場

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為支持及肯定事業單位及相關從業人員促進中高齡者及高齡者就業，營造友善就業職場，勞動部辦理「促進中高齡及高齡者就業暨世代合作績優獎」選拔活動， 2023年獲獎單位於6日揭曉，全台共5單位獲中小企業類「績優單位獎」殊榮，其中坐落於台南市後壁區的明星蘭園農產行，是雲嘉南地區今年唯一得獎的企業代表，獲勞動部長許銘春親自頒獎肯定。

明星蘭園農產行主要生產蘭花栽培，將高品質的蝴蝶蘭銷至世界各地。公司有近半數的員工皆為中高齡，所以特別重視友善的職場環境，溫室環溫控制提供適宜的作業溫度，廠區內配置每人一台腳踏車使用以減緩移動路程，採用色旗辨識工作法區別任務提升效能，致力打造更完善的熟齡場域。

勞動部勞動力發展署雲嘉南分署長劉邦棟表示，明星蘭園向雲嘉南分署新營就業中心申請「中高齡就業輔導團」及「推動職務再設計服務計畫」，引進多項輔具如半自動式壓苗栽種機、自走式澆水機、打包機及升降平台等，減輕員工的身體負擔及職業傷害；積極改善工作制度，如建立師徒制安排資深員工帶領小組員完成任務，依員工需求規劃彈性工時，更聘僱已退休的80歲高齡員工，傾囊相授指導職務與傳承經驗，青銀協力共創世代合作。

明星蘭園表示，好人才不分年齡，且中高齡員工職場經驗豐富，忠誠度及配合度高，是公司穩定的人力資本，提供友善措施不僅有效凝聚員工向心力，也降低離職率，近年陸續向新營就業中心申請「職場學習及再適應計畫」、「中高齡及高齡僱用獎助計畫」等資源協助，抱持友善與關懷的經營理念，以幸福企業為目標前進。

新營就業中心主任李奇玫表示，勞動部為鼓勵事業單位重視中高齡及高齡人力運用，積極推動「中高齡者及高齡者就業促進計畫」，提供各項資源補助與指引服務，如「繼續僱用高齡者補助」、「中高齡者退休後再就業準備訓練補助」等，盼企業善用政府資源，營造友善職場環境，不僅穩定勞動人力更善盡社會責任，共創勞資雙贏。