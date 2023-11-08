中油3場址執行綠色永續整治績效優良 獲環境部頒獎表揚

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環境部今年首次舉辦「綠色永續整治優良單位評選」，評選對象為近三年已執行GSR評估之場址，全國共有6個整治場址獲獎；中油以五股加油站、新竹供油中心及台中供油中心等3個場址整治成果優異，獲頒GSR優良單位獎項，囊括一半榮耀，表現亮眼。

環境部舉辦綠色永續整治(GSR)優良單位頒獎典禮， 評核指標包括場址基本管理措施、GSR決策思維及創新作為等，審查項目並納入各場址整治工法對於環境面、經濟面及社會面的特色創舉。中油多年致力推動環保永續，此次成功有3個場址獲獎。

中油表示，五股加油站已完成整治，整治期間採用土壤氣體抽除(SVE)、注氣法(AS)及雙相抽除(DPE)等現地工法，取代土壤開挖、離場復育方案，並積極優化現地整治操作效率，達到節能50％，節約用電量達318,663度之成效。

新竹供油中心場址於109年整治之初，即導入GSR評估及最佳化工程管理，藉由精準調查、高效篩測分析大幅減少污染土壤外運，並運用生物分解菌劑提升現地生物復育成效，完成現地復育土數量高達43,200噸；另採取廢油及廢管材回收、設備運轉時段控制、雨污水分流等措施，總計3年整治期間減少848噸碳排放量。整治完成後，將配合新竹市政府科學園區土地開發計畫，預計將可創造1,470億產值與2萬個智慧產業工作機會之效益。

此外，台中供油中心場址整治則透過採用低耗能(氣動浮油回收泵)設備、使用太陽能發電供應局部整治設備能源、設置全自動地下水整治系統、資源回收再利用、整治監測紀錄電子(無紙)化、採用環境友善／低碳工法(植生復育及生物復育)及最佳化工程管理等措施，於2年整治期間達成減少192噸碳排放量等具體成效。