促成台日半導體夥伴關係 王美花訪日

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台日地緣及社會文化相近，雙方經貿產業合作關係甚為密切，經濟部8日表示，為進一步深化台日在未來先進技術，如半導體等的供應鏈策略夥伴關係，並與日本各界合作將雙方產業實力延伸至數位轉型、低碳轉型等商業應用領域，經濟部王美花部長於8日至13日再度率團訪日，推動兩國經貿合作。這也是王美花首度在在日本東京登場之「台灣形象展」揭開序幕。

經濟部透露，王美花此行將繼續促成日商來台布局及加碼投資，尤其日本半導體材料設備廠商以其優勢，與台灣居領先地位的半導體產業合作，此與日商以「強強」聯手模式，將續深化先進技術層面的夥伴關係，共同攜手進入全球市場，讓雙方經貿關係更上一層樓。

「台灣形象展」主要是向日本各界提出台灣在食、衣、住、行等面向上，以兼顧精緻品質、環保減碳及智慧生活的解決方案，與日本「社會5.0」契合，打造超智能社會。此行也將出席「台日半導體產業合作論壇」、「工研院50周年慶祝活動」，與雙方產業領袖交流互動，特別將持續邀請日本半導體具領導地位的企業來台投資布局，深化台日在數位、低碳轉型相關商機進行「強強」的合作。

王美花這次訪日有兩大主軸，首先是在台日既有信賴基礎上，再次提高日本社會對台灣的好感度，藉由首次日本台灣形象展將產業技術、文化觀光及農產美食等，重點式介紹給日本各界，顯現台灣的高品質形象，期能促成更多企業、商旅及遊客來台投資與觀光；第二則是建構台日「神隊友」夥伴關係，全球數位經濟、智慧應用需求將快速成長，台日在半導體產業高度互補及互通的信賴優勢下，應可為台日半導體合作創造共生共享的機會，延伸至數位轉型與低碳轉型的經濟發展，為全球永續發展貢獻心力。

經濟部表示，在全球供應鏈重組、各國重視經濟安全之趨勢下，台日產業優勢互補，具長期信賴合作關係，不僅近年雙邊貿易迭創新高，在台積電赴日投資設廠後，使雙方供應鏈合作關係展開新的里程碑。日本企業界及工商團體對雙方以半導體供應鏈韌性為支柱，推動AI、5G、電動車等各種數位轉型、低碳轉型相關商業應用領域合作均深表支持。