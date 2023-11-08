虧損主因為國際原料價格 台電：未來綠電逐步轉售民企

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媒體報導台電高價買綠電導致虧損，台電8日澄清，近兩年虧損主因是俄烏戰爭造成國際燃料成本大漲，再生能源購電支出僅占整體成本約6％，非虧損主因。此外，隨著再生能源發展技術成熟，躉購費率逐年下降，能源業者會陸續轉供綠電給民間企業，就不需台電支出。

針對報導提及台電為政府的再生能源政策背書，卻買愈多、虧愈多，台電表示，綠電發展的過程是先以躉購費率購電，鼓勵民間力量投入綠能開發，後期能源廠商會直接賣給有綠電需求之民間企業。

台電強調，目前已有光電業者陸續轉供給民間企業，隨著光電的躉購費率持續下降，光電也會如同陸域風電一樣不再賣給台電，就不需台電支出，且為活絡綠電交易市場，台電近期更推出「小包裝綠電銷售計畫」，由自建案場釋出部分綠電於媒合平台公開標售，未來將有愈來愈多綠電由民間企業直接購買。

而財務方面，台電指出，去年的總支出為9,558億元，其中光是發購電燃料支出，就達到6166億元，超過六成，為整體支出的大宗，與過去相比是過去的兩倍以上。而再生能源購電的支出，則是589億元，僅佔總支出約6％，可看出燃料支出翻倍大增為台電虧損的主因。

台電說明，在淨零趨勢下，使用綠電已是國際趨勢，也成為國家產業剛性需求，目前參與RE100的產業的年營業額已達5兆元，發展足夠的綠電不只能減碳，也對我國產品打進國際綠能供應鏈非常重要。且隨著技術進步，再生能源設置成本將逐漸下降，台電今年1到9月的太陽光電購電成本為每度約4.84元，低於去年的4.86元，及前年的4.94元。